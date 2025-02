Arturo Vidal se baja del debut en el Campeonato Nacional: "No voy a arriesgar"

Arturo Vidal no será parte del debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025 ante Deportes La Serena.

En una reciente conferencia de prensa, el King explicó que su ausencia responde a razones físicas y estratégicas, asegurando que no quiere arriesgar su estado en un calendario exigente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Las razones de la ausencia de Arturo Vidal

"No llego contra La Serena, pero no porque esté mal. Hay jugadores que están mejor que yo y como el equipo está tan bueno, no voy a arriesgar", afirmó.

Ante este escenario, Vidal enfatizó que su decisión busca evitar una lesión más grave que lo deje fuera de encuentros clave. También se refirió a su reciente ausencia en los duelos contra Deportes Limache y Unión San Felipe por Copa Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

El intenso calendario de Colo Colo

Según explicó Arturo Vidal, su intención es recuperarse por completo y no arriesgar su estado físico, dado el intenso calendario que enfrenta Colo Colo.

"Tenemos Libertadores, dos partidos con la selección en los que estamos en el Mundial o estamos fuera. No quise arriesgar nada y el profe lo entiende así. Como tiene experiencia, lo hablamos mucho", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes La Serena?

El debut de los albos en el torneo contra Deportes La Serena está programado para el domingo 16 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio La Portada.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará iniciar con el pie derecho su camino en la competencia y ratificar lo mostrado ante Unión San Felipe en la Copa Chile.