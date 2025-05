Destapan el jugoso monto que rechazó Jorge Almirón para su salida de Colo Colo

Un radical vuelco ocurrió en Colo Colo este miércoles luego que se diera a conocer la continuidad de Jorge Almirón como entrenador del primer equipo, decisión tomada en la más reciente reunión de directorio de Blanco y Negro, a pesar de las negociaciones que se mantenían entre las partes para acordar la salida del DT argentino.

Luego de dimes y diretes por poder llegar a un acuerdo económico para la salida de Almirón, desde Blanco y Negro tal parece que arrojaron la toalla al cambiar en totalidad su postura y ratificar al técnico en su labor con el Cacique, que de esta manera seguirá cumpliendo con su contrato hasta 2026 en la institución.

Conocido es que la indemnización para desvincular a Almirón consta de aproximadamente tres millones de dólares, cifra por la que Blanco y Negro intentó rebajar en primera instancia a 1 millón, pero no tuvieron éxito. Y, en las últimas horas, se conoció el monto que fue ofrecido al estratega trasandino en la última oferta que había sido presentada.

Luego de que Aníbal Mosa comunicara el giro en la decisión de Blanco y Negro y anunciara la continuidad de Jorge Almirón, se destapó el millonario monto que volvió a rechazar el DT en la negociación por su salida del club.

Fue el ídolo albo Marcelo Barticciotto el que en el programa F90 de ESPN dio a conocer la cifra. "A mí me dicen que la última oferta fue de un millón y medio y que no fue aceptada", destapó el 7 del Pueblo.

Así las cosas, Almirón seguirá siendo el entrenador de Colo Colo, que este mismo jueves debe enfrentar a Atlético Bucaramanga en la última fecha del Grupo E de Copa Libertadores, para luego enfocarse en un nuevo desafío en el Campeonato Nacional, donde este domingo 1 de junio se medirán a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán.

"ME DECÍAN QUE EL APOYO DE LOS FUTBOLISTAS A ALMIRÓN NO ES TAN INCONDICIONAL"



