Edmundo Valladares explicó sus principales motivaciones para volver a ser presidente de Colo Colo

Edmundo Valladares es una figura conocida en el mundo colocolino. Ha sido parte de dos de los últimos tres directorios del Club Social y Deportivo Colo Colo y presidente de Blanco y Negro, la entidad que administra el fútbol profesional del cuadro popular.

El periodista presidió el directorio de la institución que este año cumple 100 años en el periodo 2018-2022 y estuvo al frente de la testera de la Sociedad Anónima por un año, entre 2021-2022, dejando buenos recuerdos en la institución de Macul.

Ahora, la intención de Edmundo Valladares es volver a la presidencia de la institución que fundó David Arellano en 1925, la que en los últimos años se ha sumergido en una profunda crisis, que tuvo su punto cúlmine en la destitución de Matías Camacho, quien dejó el cargo de presidente debido a una serie de denuncias de malos tratos y pésima gestión.

Edmundo Valladares analiza la crisis del CSD Colo Colo

Para nadie es un misterio que la interna del CSD Colo Colo no es de las mejores. Hay descontento en la base societaria, y tras la destitución de Matías Camacho, los dirigentes que quedaron a cargo no lograron enmendar el rumbo, fueron fuertemente críticados por la asamblea de socias y socios, viéndose obligados a llamar a nuevas elecciones y no podrán terminar su interinato.

En ese escenario, una de las listas que buscarán la presidencia de la institución es la agrupación Colo Colo Primero que lidera Edmundo Valladares, quien en diálogo con Al Aire Libre analiza el complejo momento del club.

“Actualmente enfrentamos una crisis muy profunda en lo dirigencial, con una falta de legitimidad total, lamentablemente. Hemos perdido cerca de 30 mil socios al día desde enero de 2023 a la fecha y en los dos últimos años ha existido una caída muy significativa. Creemos que esta oportunidad de elecciones anticipadas nos puede ayudar a que, a través de las mejores propuestas a favor del club, generar participación y ojalá un proceso eleccionario limpio, dónde pueda votar mucha gente, demostrando además en este año del Centenario la inmensa popularidad y compromiso que tiene nuestra gente con el Club”, comentó.

“Creemos también que el hecho de que hayan elecciones debiese darle validación y legitimidad al directorio electo y de esa manera poder luego retomar las confianzas, volver a creer y volver a acercar a la gente, ya que las vamos a necesitar. Este proceso eleccionario puede ser clave para recuperar las confianzas y para que quienes resulten electos tengan la legitimidad y luego, ganadores y perdedores, nos pongamos de acuerdo y podamos remar todos para el mismo lado”, apuntó.

Sus motivaciones para volver a la presidencia

El dirigente colocolino reconoce que el momento institucional de Colo Colo no es el de los mejores, pero que tiene grandes motivaciones para dirigir al Cacique.

“Hay que estar en las buenas y en las malas con el club, más aún en una situación de crisis, compleja, de mucho desgaste y daño del tejido social de nuestra institución. Creo que hay que estar disponible y desde Colo Colo Primero y un grupo cercano de socios estábamos trabajando con un horizonte de futuro, pero dadas las circunstancias nos pusimos de acuerdo para estar a disposición de poder aportar y contribuir al club por la vía de propuestas. Ojalá que nuestra propuesta le pueda hacer sentido a nuestras socias y socios y que podamos entre todos ir generando las mejores ideas y poder retomar un proyecto institucional como merece Colo Colo de cara a la última parte del contrato de concesión y tremendos desafíos que tenemos en el año del Centenario y dónde necesitamos ser muchos y necesitamos tener una gestión que nos reposicione y nos coloque a la par con la Concesionaria Blanco y Negro”, declaró.

Respecto a la lista que encabeza, Colo Colo Primero Volvamos a Encontrarnos, Valladares da a conocer las fortalezas y las ideas con las que buscarán el apoyo del hincha colocolino.

“Creo que las principales fortalezas de nuestra lista Colo Colo Primero Volvamos a Encontrarnos es la amplitud, la participación, es la apertura de los espacios para construir un proyecto de trabajo, con pilares muy claros que consideró la opinión de socias y socios de todo el país y el extranjero, con jornadas de trabajo, con encuestas, con comunicación constante en nuestras redes, con presencia en todas las instancias colocolinas. La amplitud y participación es nuestro sello, nuestra principal fortaleza y eso nos debiese ayudar, si los socios y socias confían en nosotros, a llegar al club e instalarnos con una propuesta atractiva de puertas abiertas como creemos que debe ser Colo Colo”, sostuvo.

Las medidas a adoptar en caso de ser presidente

Respecto a las principales medidas a adoptar si es que es elegido nuevamente presidente, el periodista tiene claro por dónde hay que empezar a reconstruir al CSD Colo Colo.

“Si ganamos llevaremos a cabo una campaña de fidelización agresiva, que creemos nos debería ayudar a hacer crecer nuevamente los números del padrón de socios. Tenemos que incentivar a las comunidades colocolinas por gusto o afines, lo que permitirá que las socias y socios puedan pagar sus cuotas más allá de hechos puntuales. Y pensando en 2028 tenemos que revisar previamente las arcas del club y a partir de ahí generar una propuesta que nos de sostenibilidad financiera para poder afrontar de la mejor manera los próximos 3 años de la gestión”, sostuvo.

“Para nosotros, la relación con Blanco y Negro resulta clave, ya que creemos fundamental volver a reposicionar a los socios y socias del Club como eje central de todo Colo Colo, buscando sumar nuevos beneficios y considerando el contrato de concesión, el que habla de aumentar la adhesión al CSD Colo Colo y creemos que eso se ha ido dejando de lado en el último tiempo. Además, debemos ser líderes y no comparas en el Centenario y desde ahí proyectarnos al reposicionamiento del club ante Blanco y Negro y volver a pararnos de igual a igual otra vez”, puntualizó.