🧨 El silencio que puede costar caro: Almirón rompe el protocolo y se expone a castigo pese a la goleada de Colo Colo

Ni la goleada por 4-1 ante Uni贸n Espa帽ola trajo calma al Monumental. Jorge Almir贸n atraviesa sus 煤ltimas horas como entrenador de Colo Colo y, en un nuevo episodio de tensi贸n, asisti贸 a la conferencia de prensa obligatoria tras el partido鈥 pero sin intenci贸n de hablar. Su silencio no pas贸 inadvertido: est谩 citado por el Tribunal de Disciplina por una ausencia anterior y ahora podr铆a volver a ser sancionado por incumplir el reglamento.

驴Por qu茅 Jorge Almir贸n fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP?

Jorge Almir贸n deber谩 declarar este martes 27 de mayo ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por su ausencia en la conferencia de prensa tras el empate 2-2 frente a 脩ublense. Seg煤n el art铆culo 51 de las Bases del Campeonato Nacional 2025, los t茅cnicos est谩n obligados a asistir a la rueda de prensa posterior a cada partido y responder preguntas de los medios.

馃搶 El reglamento establece:

鈥淓n caso de incumplimiento, el Director T茅cnico ser谩 denunciado al Tribunal Aut贸nomo de Disciplina y la sanci贸n ser谩 la de un partido de suspensi贸n.鈥

Almir贸n no asisti贸 aquel d铆a y ser谩 juzgado por ello. Podr铆a recibir una fecha de castigo, salvo que se concrete su salida del club antes del martes.

驴Qu茅 dijo Jorge Almir贸n tras el partido con Uni贸n Espa帽ola?

Este s谩bado, tras la goleada ante Uni贸n Espa帽ola, Jorge Almir贸n asisti贸 a la sala de prensa del Estadio Monumental, pero no respondi贸 preguntas. Dio una breve declaraci贸n de 20 segundos y se retir贸:

"Vengo a la conferencia porque sino despu茅s sancionan al club y me sancionan a m铆. Los respeto much铆simo, siempre me han tratado muy bien, pero cumplo con venir nada m谩s. No voy a responder nada m谩s. Buenas noches", sentenci贸 el DT.

Aunque se present贸, el hecho de no concretar la rueda de prensa podr铆a ser considerado como un nuevo incumplimiento.

30 segundos dur贸 la conferencia de Jorge Almiron tras la goleada sobre Uni贸n Espa帽ola:



驴Almir贸n sigue siendo t茅cnico de Colo Colo?

S铆, aunque por poco tiempo. La dirigencia de Blanco y Negro ya decidi贸 terminar su contrato, pero a煤n no hay acuerdo econ贸mico. El v铆nculo de Almir贸n se extiende hasta fines de 2026, y se negocia una indemnizaci贸n inferior a los 3 millones de d贸lares estipulados.

An铆bal Mosa fue claro: 鈥淟a decisi贸n ya est谩 tomada, pero hay que resolver los t茅rminos鈥. La 煤nica barrera es econ贸mica.

驴Puede ser castigado Almir贸n por su silencio tras Uni贸n Espa帽ola?

No est谩 confirmado, pero existe la posibilidad. Si bien asisti贸 f铆sicamente, el reglamento exige una conferencia de prensa formal, lo que implica responder preguntas. Su negativa podr铆a ser interpretada como una nueva infracci贸n al art铆culo 51, y en ese caso, recibir otra sanci贸n.

