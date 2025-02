Explican qué motivó la ausencia de Vidal y otras figuras de Colo Colo ante Wanderers

En las últimas horas de la jornada dominical se dio a conocer la lista de convocados del Cacique para el partido que este lunes 3 de febrero medirá a Colo Colo con Santiago Wanderers en Valparaíso por la Copa Chile.

Lo que más resaltó en la convocatoria fue la ausencia de Arturo Vidal, que ya no había jugado en el estreno frente a Limache por estar castigado, y a él se sumaron Javier Correa y Salomón Rodríguez, los dos centrodelanteros que tiene Jorge Almirón para este año, por lo que tal situación causó aún mayor asombro, ya que no tendrá un “nueve” especialista para medirse con el elenco valpino y deberán adecuar otro atacante en esa labor. También quedó al margen el reciente fichaje Tomás Alarcón.

El motivo que dejó fuera a Vidal y otras figuras de Colo Colo fuera de la citación

Debido a que el año competitivo y los partidos por los puntos recién comienzan, y vienen saliendo de una fuerte pretemporada, según detallo el sito Dale Albo, se resolvió, por un tema de cargas físicas dejar fuera de la citación a estos futbolistas, con el añadido que el King además debe incorporarse en las próximas horas a los trabajos de la Selección Chilena que este sábado 8 de febrero enfrenta a Panamá en el estadio Nacional.

Javier Correa el cierre del 2024 tuvo que ser tratado de forma particular porque arrastraba una lesión, la que por ese manejo le permitió estar en los partidos del cierre del torneo, que Colo Colo terminó ganando, y por lo mismo no se desea exponerlo en exceso. Mientras Salomón Rodríguez no hizo la pretemporada íntegra con los demás componentes del plantel, y a fin de evitar problemas físicos durante esta larga temporada se resolvió darles descanso para el duelo contra Wanderers que se disputará en el estadio Elías Figueroa a contar de las 18:00 horas (19:00 GMT), válido por el grupo B.