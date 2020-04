Gabriel Mendoza: No veo un liderazgo como debe ser en Colo Colo, Paredes debe tomar las riendas

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex futbolista nacional y actual concejal por Viña del Mar Gabriel "Coca" Mendoza se refirió a la crisis en Colo Colo por la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, lamentando las malas señales entregadas por los jugadores, advirtiendo que falló el liderazgo.

"A mí lo que me molestó como colocolino fue que no diéramos una señal. A mí no me interesan Blanco y Negro y las Sociedades Anónimas, creo que no querer rebajarse el sueldo me pareció una señal equivocada para el pueblo colocolino", señaló el campeón de América en 1991.

"Los enfrentamientos siempre dejan heridos y acá todo fue muy mal llevado, las negociaciones se hicieron muy mal. Los perjudicados terminan siendo los jugadores y eso le hace mal a Colo Colo. Creo que se debió tener sentido común y bajarle un cambio a la situación. Lo de la opinión pública es lo peor porque Colo Colo se caracteriza por ser el equipo del pueblo", agregó.

Asimismo, le hizo un llamado al gran referente del plantel actual. "Hay líderes que se comunican con los dirigentes. Creo que en estas negociaciones sólo hubo tres jugadores negociando que fueron Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia".

"No veo un liderazgo como debe ser y Paredes debe tomar las riendas en este asunto. Las señales que están no son las correctas. No es que sean buenos o malos líderes, pero no han tomado nuevas decisiones, las señales no son las correctas", añadió Mendoza.

Por otro lado, Mendoza recalcó los cambios que se han producido desde la llegada de las Sociedades Anónimas. "Una vez vi que no dejaban entrar a "Chamaco" Valdés al Estadio Monumental, antes las cosas eran diferente, se perdió el respeto. Colo Colo era una familia y no una empresa", agregó.

En esa línea comentó que "tenemos que pensar que Aníbal Mosa y Esteban Paredes eran muy amigos. No puede ser que del amor pasaran al odio absoluto, ahora deben velar por el bien común que es Colo Colo".

Finalmente, en cuanto al mal momentol futbolístico, expuso: "Teníamos claro que nadie nos ganaba en el Monumental, ahora llega cualquiera se planta y te gana, creo que es una falta de respeto al club y de identificación con la institución".