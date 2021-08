Gabriel Suazo: Moreno Martins es un goleador reconocido, pero no sé quién va a llegar

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, se mostró abierto a recibir al delantero boliviano Marcelo Moreno Martins en el caso que se concrete su fichaje, aunque estimó que en el plantel están preocupados de mantener el buen tranco en el Campeonato Nacional, donde marchan segundos.

"Si me dices Moreno Martins, es un jugador que ha estado en grandes equipos, en la liga brasileña, es capitán de su selección, un goleador reconocido, pero no sé quién va a llegar o si no va a llegar, si traen a otro jugador", afirmó.

"No estamos preocupados o viendo que por favor traigan a tal jugador, estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Si alguien llega, feliz. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos y se va a encontrar con un gran grupo, pero si no llega nadie, bienvenido sea también, vamos a seguir para adelante", estimó.

Suazo también apuntó a que en el cuadro "popular" siempre se han sentido candidatos al título, "no solo ahora porque hacemos un buen fútbol. Desde que comenzamos la temporada nuestro pensamiento siempre fue buscar el título, ser campeón, con ambición y hambre de fútbol comenzamos el torneo, tenemos que seguir ratificándolo en cada partido. Eso tratamos de hacer, nuestra ambición fue siempre esa y seguirá hasta fin de año".

"Aún no hemos ganado nada, estamos haciendo un buen torneo, pero queda un camino largo, muchos rivales complicados y la segunda rueda. Tenemos que seguir con los pies en la tierra, saber nuestra fortaleza, lo que tenemos que mejorar y para eso tenemos que ser humildes cuando ganamos y perdemos", declaró.

"Tuvimos un 2020 triste, con penurias, de mucha amargura y esto tenemos que disfrutarlo, con sabiduría y experienci que tuvimos el año anterior de momentos malos. Esa experiencia nos ayuda para ser un equipo más fuerte", insistió.

También habló de su rol como líder del equipo y señaló que "tenemos muchos líderes y referentes, no solo yo, sino también muchos compañeros, que se ve en el día a día y nos apoyamos. Estamos demostrando siempre ese liderazgo para llevar al equipo a lo más alto, para dar la cara, unir al equipo en momentos malos".

Igualmente, Suazo recordó su error ante Melipilla y dijo que "para cometer un error primero hay que intentarlo, el que no intenta jamás cometerá un error, es lo primero. Me tocó, nos costó un gol, pero es por la intención que tenemos cada uno".