Gamadiel García: Un nuevo acercamiento en Colo Colo depende de Blanco y Negro

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, aseguró tras del fin de las negociaciones entre el plantel de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro que está la posibilidad que la mesa se retome, aunque ello depende exclusivamente de la decisión de la concesionaria.

"Hoy el proceso está en manos de la Dirección del Trabajo, y ellos deben fiscalizar y analizar la información que le entregamos. El tiempo no depende de nosotros, y el plantel lo sabe, así es que estamos a la espera, más allá, de que pueda haber algún acercamiento que no involucre a la Dirección. Eso depende de la voluntad de la institución y los jugadores verán si la oferta está dentro de un marco para que se reactive la negociación", explicó el dirigente sindical en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

García aseguró que el fin de las negociaciones tienen que ver con la escasa movilidad que tuvo Blanco y Negro tras la flexibilización del plantel.

"Colo Colo quería hacer un descuento del 50 por ciento hasta diciembre y los jugadores se negaron, porque la devolución no era en su totalidad, ya que era del 25 por ciento. El plantel flexibilizó mucho puntos pedidos por Blanco y Negro, también en los porcentajes accedió a negociar y no quedarse en el 100 y fue la concesionaria quien no se movió., y por eso la mesa se cierra", contó.

"No había más tiempo y nos parece fue una medida de dilación que les permitió ahorrarse abril y mayo, meses que están en cuestionamiento a partir de nuestra denuncia", añadió.

García tuvo también palabras de solidaridad para Esteban Paredes, cuya participación en las negociaciones incluso ha sido criticada por los hinchas.

"Quienes lideran grupos y quienes ponen el pecho a las balas siempre quedan con consecuencias, o quedan de intransigentes para una parte de quienes escuchan, o quedan de cabrones o de conflictivos, cuando en realidad están representado los intereses del grupo, y en esa responsabilidad se empaña la relación de Esteban con la gente", expresó.