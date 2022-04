Gustavo Quinteros: Hicimos un buen partido y dimos un paso más, pero queda mucho que jugar

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, expresó su satisfacción luego de que sus dirigidos vencieran por 2-1 a Alianza Lima en el Grupo F de Copa Libertadores, pero advirtió que les queda camino por recorrer en el torneo.

En rueda de prensa, el DT valoró el resultado final. "Todos los partidos son importantes. Cada vez que juguemos acá vamos a intentar ganar. Afuera no es fácil, por eso cada equipo trabaja mucho para quedarse los puntos de local. Dimos un paso más, pero queda mucho que jugar", destacó.

"Fue un buen partido en general aunque para haber convertido más goles, tuvimos varias ocasiones para anotar ante un rival que se defiende muy bien, y que contra River había demostrado que era un equipo duro", mencionó sobre la victoria.

En el mismo marco, Quinteros fue consultado por el próximo encuentro que tendrán ante los "Millonarios", y la programación del clásico ante Universidad Católica tres días antes. "Entendería que el clásico con la UC se jugara el domingo si me lo explicaran, pero para mi no está bien si tenemos que jugar después un miércoles por Copa. No cuesta nada jugarlo el sábado", manifestó.

Finalmente, Quinteros destacó los rendimientos de Gabriel Suazo y Juan Martín Lucero, valores importantes en el triunfo sobre los "Aliancistas", señalando que: "Gabriel tiene un gran presente y a pesar que está jugando con molestias, está siendo fundamental para el equipo, hoy lo fue en el segundo gol".

"Yo convencí a Lucero para que venga. Estamos muy conformes y contentos porque la camiseta del "9" acá es pesada y la está llevando muy bien", elogió respecto al atacante argentino.