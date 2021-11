Gustavo Quinteros sueña en grande con Vidal y Bravo: "Que vengan a jugar la Libertadores"

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró soñador de cara a sus futuro en el "Cacique" y habló sobre un posible regreso de los referentes de la selección chilena Arturo Vidal y Claudio Bravo.

En entrevista con En Cancha, Quinteros dijo en tono de broma: "Que vengan a jugar la Copa Libertadores", profundizando después que "sería fantástico tener ese nivel de jugadores, la enseñanza que le están dejando a todos estos chicos que están yendo a la selección y eso mismo compartirlo a todos los chicos que están dando sus primeros pasos en Colo Colo, sería maravilloso".

"La formación y contagiar lo positivo de cómo se tiene que entrar a jugar un partido, es algo muy provechoso por ellos", añadió el estratega argentino-boliviano.

En la misma línea, sostuvo que "ponerse la camiseta de la selección o Colo Colo, es algo distinto, tanto en la Roja como en este club, podrán darle un montón de enseñanzas a los jugadores más pequeños y sería fantástico algún día que lo pudieran hacer en Colo Colo".

Siguiendo en la línea de las incorporaciones, el ex Universidad Católica expresó que "una de las posiciones que se deberían buscar es un extremo por izquierda o un volante ofensivo por izquierda que pueda jugar por ahí y por el centro, porque Gabriel Costa cumple ese rol y puede hacer esa función, pero a veces no está y hay que reemplazarlo con jugadores que juegan muy bien, pero tienen características distintas".

Finalmente, volvió a referirse a las dificultades que tuvieron en las últimas semanas con el Covid-19 y los contactos estrechos, teniendo que jugar ante Audax Italiano con juveniles, el pasado 28 de octubre.

"Este torneo no es natural, no hubo justicia deportiva con Colo Colo, tuvimos que disputar seis puntos en donde no pudimos competir en igualdad de condiciones. Otros han tenido contagios varias veces durante él año y siempre jugaron con profesionales", cerró.

Colo Colo juega este domingo a las 18:30 horas (21:30 GMT) con Curicó Unido en el Estadio La Granja, en busca de mantenerse como puntero, en la recta final del Campeonato Nacional.