Harold Mayne-Nicholls: Prometer a un "tapado" para la Noche Alba sería irresponsable

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Colo Colo, conversó con nuestro panel en Al Aire Libre en Cooperativa sobre la conformación del plantel y la posibilidad de contar con un "tapado" en la Noche Alba el domingo 5 de enero, explicando que están satisfechos con los fichajes realizados y siguen buscando jugadores, pero que "traer por traer sería lo peor".

"No hemos dado con jugadores en dos puestos, pero los demás están bien cubiertos, trabajando más de 10 días de pretemporada. Estamos satisfechos, aunque estamos buscando y no hay mucho. Lo que hay, escapa de nuestra realidad financiera. Traer por traer sería lo peor, y no estoy de acuerdo con satisfacer esa ansiedad de que tenga que venir un jugador", explicó el dirigente.

Del mismo modo, remarcó que "llevamos más de un mes tratando de confeccionar el plantel y si lo logramos antes del domingo, sería espectacular. Y si no se filtra algún nombre, como funcionan las redes sociales, y que nadie se entere y guste a la gente, maravilloso. Pero no está planificado así. Garantizar un tapado sería una irresponsabilidad".

Respecto al fichaje de un centrodelantero, el ex timonel de la ANFP evitó dar nombres: "Esperamos uno que venga a competir con Esteban (Paredes) y (Javier) Parraguez, para que el técnico tenga alternativas para afrontar los desafíos de la temporada".

Tampoco profundizó sobre el interés del club, tal como lo reconoció el presidente Aníbal Mosa, por Edson Puch: "En el puesto de puntero, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de los nombres que han surgido".

Sin embargo, el directivo de Blanco y Negro remarcó la dificultad de Colo Colo para encontrar refuerzos de calidad, debido a los altos costos del mercado, y apuntó a la necesidad de que en el continente exista un "fair play" financiero similar al de Europa.

"Colo Colo compite en desigualdad de condiciones con el resto. Nosotros no podemos traer a un jugador de 5 millones de dólares. Excede nuestro presupuesto, cotizamos en la bolsa y es muy complejo justificar el gasto. El fútbol chileno, con la organización que tiene, no lo permite", finalizó.

El segundo año de Mario Salas

En otro tópico, Mayne-Nicholls manifestó el deseo de que Colo Colo tenga un buen rendimiento en la Copa Libertadores y expresó sus expectativas en el segundo año de Mario Salas como director técnico del equipo.

"Con optimismo, se trabajó bien en la pretemporada, Mario tiene un amplio bagaje de los jugadores. Esperanzados en que nos den muchas satisfacciones. Que sea un año lleno de celebraciones".

La Noche Alba, que jugará Colo Colo ante la Selección de Chile sub 23, está programada para las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Monumental y la podrás seguir con la cobertura de AlAireLibre.cl.