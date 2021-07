Iván Morales: Los porrazos me hicieron aprender

El delantero de Colo Colo Iván Morales vive un momento dulce en el elenco albo y ante ello, sabe que fueron clave los cambios que hizo en su vida.

"Mi vida cambió demasiado, los porrazos me hicieron aprender", dijo tajante el goleador albo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Empecé una dieta y entreno en doble jornada. Aparte del trabajo físico que hago en el club, sumo una rutina dos o tres veces a la semana con Franco Barraza, un profe particular que me acompaña por las tardes. Seguí la dieta como tenía que ser y bajé rapidísimo como ocho kilos, en tres o cuatro meses", añadió el jugador.

Y hace una reflexión ante este buen momento: "Me gusta porque pienso '¿Y si hubiese hecho lo mismo en los cinco años que llevo en el plantel?' Pero nada, me han pasado cosas y si no hubiese cambiado, habría seguido jugando un partido y dos fuera", expresó.

Morales reveló que tras ser denunciado por sus vecinos en medio de la pandemia, se fue a la Casa Alba una sola noche y luego a un hotel. Ahí, cuenta, fue clave el ex presidente del club, Aníbal Mosa.

"Me bancó el presi y me dijo eso 'haz esto y esto otro, no te quiero ver nunca más cerca de tus amigotes', y así fue. Fue algo de lo que yo tenía que darme cuenta", contó.