Juan Carlos Gaete desmintió tener Covid-19: No saben qué inventar para dañar mi imagen

El delantero de Colo Colo Juan Carlos Gaete desmintió estar contagiado de Covid-19, luego de que una página de Instagram indicara que había dado positivo, y se descargó contra este tipo de publicaciones.

Gaete respondió mediante una historia en esta misma red social y expresó: "No falta la gente o páginas que inventan we... Gracias a Dios no me he contagiado de Covid-19. Gente we... no sabe qué inventar para dañar mi imagen o de cualquier compañero de trabajo".

El "Cacique" comunicó durante este jueves un caso de coronavirus en su plantel, aunque no reveló la identidad del contagiado. Además, el club descartó otros casos, aunque la Seremi de Salud indicó que hay 17 casos estrechos, que no estarán disponibles para el duelo de este sábado ante Ñublense en Chillán.

Revisa la publicación de Juan Carlos Gaete: