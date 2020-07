La dura acusación que recibió Leonardo Valencia por parte de su ex pareja

Una compleja situación vive el futbolista de Colo Colo Leonardo Valencia, ya que su ex pareja Valeria Pérez lo acusó de amenazas, abandono a sus hijos y el no pago de la pensión de alimentos, luego de su separación.

Pérez utilizó su cuenta de Instagram para redactar un largo comunicado en el que indicó que "voy a contar mi verdad después de años de silencio y voy a empezar despejando algunas dudas que sirven en un país asquerosamente machista y prejuicios".

"11 años de violencia intrafamiliar donde no solo él tuvo la culpa, yo misma me vi envuelta en un ambiente tóxico donde la agresividad y los malos tratos se normalizaron, mis hijos vieron cómo él me pegaba portazos cuando se enojaba, me faltaba el respeto, que sus amigos y él los trataban a garabatos, donde el ser "choro y malo" era bacán", añadió.

"Siento lástima por cómo expuse a mis hijos y mucha impotencia por no haberlos podido defender. Siempre los escuchaba a él y a Claudio (el enviado del representante) en la mesa burlarse de la justicia, de como todo lo arreglaban con plata, de cómo se reían del que tenía menos que ellos, de que siempre ganaban y el que los enfrentaba perdía, de las historias de las señoras de jugadores que habían humillado las veces que habían querido salir de sus relaciones, la frase más recuerrente que "estas weonas tienen que aguantar no más"".

"Leo Valencia, un jugador que gana 40 millones de pesos me ofreció 1.200.000 de pensión por sus tres hijos ¿ustedes creen que es justo para mis hijos? Que siempre han tenido una vida cómoda, él puede hacer lo que sea contra mí, pero no puede castigar a mis niños, uno de ellos, el mayor, dice que va a trabajar mucho para comprar comida y muchas cosas ricas cuando ve que no tenemos lo mismo en el refrigerador y me parte el alma", continuó.

"Yo ante todo voy a proteger a mis hijos, solo quiero que tengan un hogar, que vayan al colegio, no vuelvan a tratarlos con garabatos, que vivan el amor y que podamos estar en paz", cerro.

Por ahora, el club no se ha referido a la situación de Valencia, quien hace pocos días entrena junto a sus compañeros en el Estadio Monumental, con miras al regreso del Campeonato Nacional.