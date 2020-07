La historia de Dylan Portilla, el promisorio volante que fichó la agencia del brasileño Marcelo

El joven futbolista chileno Dylan Portilla firmó con la agencia que dirige el lateral brasileño Marcelo, que milita en Real Madrid, Lifepro, la que puso sus ojos en él luego de la gran presentación que tuvo en un amistoso frente a Brasil, según contó su padre, Cristian Portilla.

"Esto es motivante para él como jugador, que alguien como Marcelo lo llame para ficharlo. Dylan jugó algunos partidos por la selección contra Brasil y les gustó cómo anduvo. Después, hizo un buen Sudamericano, nos enviaron el contrato para revisarlo, lo firmamos y Marcelo le envió un video de bienvenida a Dylan", contó Al Aire Libre en Cooperativa.

"El está muy enfocado en ser alguien en Colo Colo, en debutar, llegar al profesionalismo y desde ahí su objetivo, claramente, tiene como meta Arturo Vidal, llegar a uno de los clubes grandes de Europa", señaló.

En esa línea, expresó que "para eso nos van a apoyar la agencia, para que Dylan pueda llegar a su sueño por el que ha luchado tanto. Eso esperamos, que esto no sea como a muchos chicos que les pasa algo, el hambre que tiene mi hijo Dylan es demasiada y no me cabe la menor duda que Dylan será igual o mejor que Vidal".

Su llegada al "Cacique" se produjo debido a que a sus ocho años destacó en un torneo en Coquimbo, Región de la cual es oriundo, "y lo vio don Lizardo Garrido, que lo llevó a una prueba. Cumpliendo lo 10 para 11 años se quedó en Casa Alba, lo adoptaron prácticamente como un hijo".

Hugo González, quien es ayudante de Gualberto Jara en el primer equipo de Colo Colo y que también forma parte del cuerpo técnico del Fútbol Joven, se mostró más aterrizado en relación a Dylan y señaló que "son chicos que todavía están en una etapa en la que no se define bien la proyección que puede tener".

"Tiene condiciones, pero hay que llevarlo con calma, no hay apuro, tiene que mejorar su juego, es un chico de 16 años, pero tiene condiciones, le tengo harta fe", concluyó.