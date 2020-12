La receta del campeón en la quiebra Eduardo Lobos para Colo Colo: Debe prevalecer lo colectivo

El ex arquero nacional Eduardo Lobos, actualmente entrenador de Deportes Iberia en la Segunda División, recordó en Al Aire Libre en Cooperativa el título conseguido con Colo Colo en 2002 en plena quiebra del cuadro albo, entregándole la receta el plantel actual, el que, a 18 años de ese logro, está en zona de descenso.

"Lo único que puedo decir es que las individualidades nunca están por sobre lo colectivo y eso se debe entendender en todo ámbito de cosas", aseveró el ex futbolista.

"Creo que desde el momento que se puedan unir, trabajar en conjunto, que puedan generar ese compromiso de equipo, seguramente lo van a sacar adelante. Las indivualidades van a aparecer, pero debe prevalecer lo colectivo", agregó.

Respecto a la experiencia que vivió el 2002, Lobos advirtió que "me genera mucha emoción, mucha alegría y mucba satisfacción por lo que logró ese grupo de jugadores, ese grupo humano y cuerpo técnico. Todo lo que genera en cuanto al movimiento de los hinchas para poder enfrentar desde lo extrafutbolístico poder salver al club".

"Jaime Pizarro (el DT) conformó un gran grupo humano, con muchos jugadores que estaban debutando en el profesionalismo y que demostraron con creces, con caracter y mucha fortaleza mental, sobre todo, lo que debían enfrentar que no era fácil. Cosegumos una semifinal en el primer torneo y luego el título que nos permitió a muchos consolidarnos en el profesionalismo y quedar en la historia del club. Estar en esa historia y ese recuerdo de la gente es para mí motivo de orgullo", complementó.

Finalmente, el ex arquero, que jugó los 24 partidos de esa campaña, dijo que "teníamos el convencimiento de que podíamos asumir desafíos importantes en lo futbolístico, algo que además hicimos sabiendo que no había dinero y a nosotros no nos importaba nada, sino querer devolver al club a donde se merecía, y eso fue desde el pensamiento y desde la unificación de critierios para conseguir nuestros objetivos, lo que fue fundamental. Aunque suene cliché, éramos una familia".