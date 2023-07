Pablo Parra: Colo Colo es el más grande, lo he sentido así toda mi vida

El fubolista Pablo Parra fue presentado este viernes como flamante fichaje de Colo Colo y al ser consultado por su pasado en Universidad de Chile explicó que fue por temas profesionales, pero que siempre ha sentido que el "Cacique" es "más grande".

"Sentirme el 10 de Colo Colo es importante por lo que significa, en el tema emocional lo estaba pasando mal en México y quería cambiar mi chip rápido para ponerme a punto. En la U fue un año horrible para todos, nadie rindió en ese año porque estaba al borde de descender, se dio así y ya", comentó.

"Sicológicamente llego bien, soy un jugador de fútbol y uno tiene que sentir la presión, si dije ahora que Colo Colo es más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así", continuó.

"El tema de redes sociales es un tema aparte, tengo que dedicarme a mi profesión, si se me dio llegar a la U fue por un tema profesional, fue el club que llegó primero y lo hice por mi familia, por mi mujer, mi hija", detalló.

Por ello, llegar a Colo Colo "es un sueño que se me está haciendo realidad, toda mi vida he sido hincha de Colo Colo. Mi familia entera es de Colo Colo y de chico también lo fui".

Igualmente aclaró que durante sus último meses como jugador de Puebla no estuvo activo por una decisión del club: "Los exámenes me salieron bien porque estaba bien, no jugué desde febrero porque había decisiones que el club tomó conmigo, porque después de la lesión que me dio la espalda estuve bien físicamente, se tomó una decisión conmigo y con más compañeros, con seis, pero físicamente estoy bien, estuve entrenando aparte del equipo y hablé con el PF para que me pueda preparar para estar lo antes posible".