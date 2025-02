Pablo Parra responsabilizó a Jorge Almirón por su salida de Colo Colo

Pablo Parra, que llegó como refuerzo a Palestino, se refirió a su frustrada estadía en Colo Colo y responsabilizó a Jorge Almirón por su falta de continuidad en el equipo. El volante, que fichó por el cuadro albo a mediados de 2023, aseguró que la poca confianza del DT argentino influyó en su salida anticipada del club.

Parra había retornado a Chile desde el Club Puebla de México, y llegó con altas expectativas a Macul. Sin embargo, su rendimiento en el equipo no fue el esperado, acumulando apenas 16 partidos y dos asistencias antes de partir a Unión La Calera en el segundo semestre de 2024.

Críticas a Almirón y elogios a Quinteros

En conversación con DSports, Parra fue claro en su análisis sobre su salida de Colo Colo: "Cuando estuve con Gustavo Quinteros me sentía muy cómodo y muy bien. Venía con una molestia física, pero lo pude dejar en el pasado. Siento que podría haberme quedado, pero no me encontraba a mí mismo en los partidos".

Sobre su falta de continuidad, el volante expresó su frustración: "Todo el mundo dice: 'Te pesó la camiseta', pero no es eso. Siento que la continuidad de un jugador es lo más importante. Puedes jugar un partido bueno, después desapareces dos, juegas uno bien y después no apareces en cuatro".

"El no tener continuidad en Colo Colo fue lo que terminó marcando mi salida. Me quedaban seis meses más de contrato, pero la verdad es que yo quería salir y jugar. Quería mostrar mi juego. En los entrenamientos andaba bien, pero no sé qué faltaba. Nunca lo entendí", afirmó apuntando a la decisión técnica de Almirón con quien apenas jugó 6 encuentros.

La experiencia que le entregó Colo Colo

Finalmente, Pablo Parra destacó que su paso en el Monumental le dejó una lección importante: "Eso te da experiencia. Pudo ser mucho mejor, pero bueno, las vueltas del fútbol son muy rápidas. Por eso quise salir".

Después de Colo Colo, Parra se fue a Unión La Calera, donde recuperó su nivel, anotó tres goles y brindó dos asistencias, lo que le permitió ser fichado por Palestino para la temporada 2025. Con su nuevo equipo, ya dejó su huella en la Copa Chile, marcando el gol del triunfo ante Unión Española en uno de los clásicos de colonias.