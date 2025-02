Colo Colo goleó por 4-0 a Unión San Felipe por la Copa Chile, en el mejor partido que ha jugado el Cacique en esta temporada, en la que ya ha disputado tres duelos.

Una de las sorpresas en el compromiso fue la titularidad de Fernando de Paul en desmedro de Brayan Cortés, quien había jugado los dos partidos anteriores, con algún error.

De Paul lo hizo bien y, como siempre, suma bonos para pelearle el puesto a Cortés, quien estuvo fuera de los Albos entre noviembre y enero, pero terminó volviendo tras no encontrar club en el extranjero.

¿Peligra la titularidad de Brayan Cortés en Colo Colo?

Tras el partido, el entrenador Jorge Almirón fue consultado por esta situación y, puntualmente, si es que esta decisión se debe a alguna señal para Cortés.

"Brayan hizo un año espectacular, es el portero de la Selección y ahora le tocó jugar a Fernando. No hay ninguna señal, simplemente le tocó jugar hoy, no hay mucha explicación que dar. De Paul lo hizo bien y le tocará jugar a Brayan en otro momento, no pasa nada. Posiblemente juegue Brayan el domingo", sostuvo.

Con esto descarga alguna opción de que Cortés sea reemplazado de forma permanente por De Paul en el elenco de Macul.

Además, añadió: "Fernando el año pasado también atajó, los dos jugaron. Brayan jugó más partidos, pero Fernando necesita minutos. Tenemos dos muy buenos arqueros, son los dos muy confiables".

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) cuando enfrente a Deportes La Serena, de visita en el estadio La Portada, en el arranque del Campeonato Nacional 2025.

Para ver este compromiso debes sintonizar TNT Sports en tu señal de cable o en el streaming de Max.