Prestigiosa revista de fútbol escogió escudo de Colo Colo entre los mejores 100 del mundo

La prestigiosa revista británica de fútbol Four Four Two ubicó al escudo de Colo Colo en su ranking con los mejores 100 alrededor del mundo, donde se codea con otros reconocidos clubes.

La publicación dejó al emblema del "Cacique" en el puesto 30, explicando que el nombre de la institución se lo debe a un indígena chileno "que peleó por la causa Mapuche en la Guerra de Arauco, cuando los conquistadores españoles chocaron con los chilenos en el siglo XVI. Ahora, es un ícono del equipo más grande de ese país".

"Su retrato ha adornado las camisetas de Colo Colo por 70 años. El blanco en el cintillo de Colo Colo representa el color de la camiseta del club, mientras el azul y el rojo en el diseño son muestras de los colores nacionales de Chile. Incluso su nunca los has visto jugar, conoces el logo. Se ha convertido en un favorito de culto en el mundo del fútbol", destacaron en Four Four Two.

El número 1 del listado, que está ordenado de forma alfabética, es el club alemán 1860 Munich, mientras también figuran en el ranking otros elencos europeos como AC Milan, Ajax, AS Roma, Atalanta, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund y Real Madrid, entre otros.

También figuran Boca Juniors, River Plate, Newell's Old Boys, Fluminense, Chapecoense, Palmeiras y Vasco, de Sudamérica.