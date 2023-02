Quinteros repasó a Falcón y puso en duda su continuidad como titular: Cometió un error grave

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, puso en duda la continuidad del uruguayo Maximiliano Falcón como titular tras el cumplimiento de sus dos fechas de castigo por la expulsión ante Everton, la cual consideró como "un error grave".

"El se equivocó, cometió un error en el partido donde perdimos la posibilidad, tal vez en 20 minutos de quedarnos con un hombre menos, de ganarlo; cometió un error grave porque dejó al equipo con un hombre menos en una jugada que no había peligro y había pasado, arrojando el balón", expresó el DT.

"Es un error grave porque nos privó de tener más fortaleza para poder ganar el partido durante casi 20 minutos, pero es algo que hablamos con el grupo", siguió el entrenador del "Cacique".

"Siempre lo trato de hablar, que los jugadores en el campo más allá de las circunstancias nunca deben dejar el equipo con un hombre menos, por eso estamos nosotros afuera para tratar de si hay que protestar, hablar con el árbitro, asistente, etcétera, hacerlo de una manera que no perjudique al equipo dejándolo con un jugador menos", siguió.

En ese sentido detalló que "cuando los jugadores salen, entra otro; si el que entra juega bien, es difícil volver a cambiar, por eso los jugadores que salen por estas cosas corren riesgo de no volver a jugar pronto. Es algo que se verá en el futuro".

El adiestrador del conjunto "popular" habló sobre el motivo que mantiene fuera del equipo a Matías de los Santos, que se trata de "una pequeña cicatriz" de la lesión muscular que sufrió con Vélez Sarsfield, en tanto que sobre Leonardo Gil apuntó que "por lo menos va a estar convocado" ante Coquimbo: "Veremos después si de inicio o en el segundo tiempo, si el equipo lo necesita para jugar (...) Seguramente va a ser tenido en cuenta y para algunos minutos va a estar".

También sostuvo que no tiene problemas con la designación de Cristian Garay como árbitro central del partido del domingo contra Coquimbo Unido: "Con esta persona no tengo ninguna relación, espero que dirija bien, que no tengamos que seguir hablando de los árbitros".

Sobre el "apriete" que vivió el plantel de los "piratas" afirmó que "es lamentable una situación así, no tiene justificativo porque un equipo puede jugar bien o mal, pero nunca ser presionado por gente que entre a un lugar privado donde se está entrenando, es repudiable".

El partido de Colo Colo contra Coquimbo se jugará el domingo 26 de febrero desde las 20:30 horas.