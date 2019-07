Salas: No podría decir que Insaurralde es un jugador sucio, ha demostrado lo contrario

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, salió en defensa del zaguero Juan Manuel Insaurralde, luego de que desde AC Barnechea lo acusaran de "jugar sucio" en el pasado duelo por Copa Chile.

Al respecto, el "Comandante" respondió con una pregunta tras ser consultado por el tema en conferencia de prensa: "¿Cuantas expulsiones tiene Insaurralde? Ninguna. Eso responde tu pregunta".

"El jugador que juega sucio generalmente no tiene la complacencia de los árbitros y es castigado. Juan no lo ha hecho, no tiene ningún antecedente de juego sucio desde que yo estoy acá", señaló.

En la misma línea, el estratega del "Cacique" agregó que "no podría decir que Insaurralde es un jugador sucio porque lo que ha demostrado en el campo de juego es todo lo contrario".

El "Cacique" enfrentará este domingo al cuadro "huaicochero" a las 12:00 horas (16:00 GMT) en el Estadio Nacional, por la revancha por los octavos de final del certamen tras su victoria por 3-0 en la ida.