Tuvo polémica: Hinchas de U. La Calera reclaman dos penales tras la derrota ante Colo Colo

Colo Colo derrotó este domingo en un vibrante duelo a Unión La Calera por 2-1, encuentro que no estuvo exento de polémicas, ya que hinchas de Unión La Calera y espectadores neutrales del partido se quejaron en redes sociales por dos supuestos penales no cobrados a favor de los "cementeros".

La primera jugada se produjo en los 49 minutos, cuando tras un cabezazo de Jeisson Vargas, el balón rebotó en Maximiliano Falcón para después irse al córner. Los caleranos reclamaron pena máxima y la repetición muestra que el balón pega en el brazo del uruguayo, aunque se encuentra encima el balón tras el impacto de su rival. La jugada fue desestimada por Juan Lara.

Minutos después llegó la jugada que más reclaman los fanáticos del elenco de Juan Pablo Vojvoda, la que se produjo en un córner de la visita, y que tuvo como protagonista a Julio Barroso tomando a un rival en el área y con la pelota en movimiento. Esta acción es menos dudosa, pero Lara tampoco la estimó y menos la fue a ver al VAR.

Los "albos" se alejaron de la zona de descenso con este resultado, mientras que La Calera no pudo alcanzar a Universidad Católica en el primer lugar del Campeonato Nacional, por lo que estas polémicas resultan importantes en el desarrollo del certamen.

Revisa las quejas de los fanáticos:

Mano de Falcón clara, después la falta que el juez ni siquiera tuvo la decencia de ir al VAR como dice el protocolo. A veces, parece que hay protocolos especiales para algunos equipos regalones. Pero no me quejo, supieron aprovechar el partido con la ayudita y se salvan de la B

La mano de Falcón y la patada de Barroso eran más penales que muchos otros que sí se han cobrado. Lo peor es que son jugadas que pudieron cambiar el rumbo del partido. A la UdeC no le cobraron un penal con la U y terminaron perdiendo, y así hay muchos más casos.

Igual fue clara mano de Falcón el penal que no le cobraron a La Calera ehhh!!! #VamosColoColo

Penal claro de barroso, mostrado por todas las camaras, que ni se revisa. Una patada indecente de Fernandez , quien llego tarde a todas las jugadas y jugó gratis, antes del primer gol del colocolo. No se revisa. Si el campeonato es malo que al menos sea limpio

no fue penal? corner ejecutado y falta de barroso con pelota en movimiento??? q camiseta lo vio todo el mundo y el var no lo reviso de echo no aparecio en todo el partido