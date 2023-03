Gift Orban anotó el triplete más rápido en la historia de las competiciones europeas

Durante este miércoles el delantero nigeriano Gift Orban, futbolista de Gent de Bélgica, anotó el triplete más rápido en la historia de las competiciones europeas en el duelo de vuelta ante Basaksehir de Turquía en los dieciseisavos de la Conference League.

El atacante africano abrió el marcador a los 31', duplicó la ventaja a los 32' y selló su gran actuación con un zurdazo a los 34'. El resultado final del encuentro fue de 1-4 en favor del conjunto europeo.

Revisa a continuación el triplete de Gift Orban:

Se llama Gift Orban. Es nigeriano. Juega en Gent de Bélgica. Fue máximo goleador de la liga de Noruega con Stabaek en 2022. Acaba de firmar un hattrick en Conference League vs. Basaksehir... en 3 minutos! Ah, tiene apenas 20 años. Disparate total. pic.twitter.com/ucOgvRGf82

⏰ 3 minutes & 25 seconds ⏰



Gift Orban has scored the fastest hat-trick in UEFA club competitions 👏@KAAGent || #UECL pic.twitter.com/oWJVllmV2a