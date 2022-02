Jorge Sampaoli ya conoce su rival tras el sorteo para los octavos de final de la UEFA Conference League

Durante este viernes, la UEFA realizó, en su sede de Nyon, Suiza, el sorteo de los octavos de final de la Europa League y la Conference League. En este último torneo está en competencia Olympique de Marsella, de Jorge Sampaoli.

Los dirigidos por el entrenador argentino se medirán ante Basilea, tercero de la liga suiza. El cuadro francés iniciará la serie como local en el estadio Orange Vélodrome.

Otros partidos destacados son el de AS Roma, de José Mourinho, que jugará contra Vitesse de Países Bajos, y Leicester City, que chocará con Stade Rennais de Francia.

Los encuentros de ida se disputarán el día jueves 10 de marzo, y las revanchas tendrán lugar una semana después, el 17 de marzo. Ambas instancias están con horario por definir.

Revisa los cruces por octavos de final de la Conference League junto a AlAireLibre.cl:

The #UECL Round of 16 is set ✅



Which tie are you most excited for?#UECLdraw pic.twitter.com/1NXKLWuKMl