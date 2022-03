Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli ya tiene rival para cuartos de final de Conference League

Junto con la Champions y Europa League, la UEFA realizó el sorteo por los cuartos de final de la Conference League, donde participa Olympique de Marsella, dirigido por el entrenador argentino Jorge Sampaoli. Los "Minots" vienen de eliminar en octavos a Basilea de Suiza por un global de 4-2.

El conjunto francés se medirá ante PAOK, de Grecia. Las otras llaves son: Bodo/Glimt (Noruega) vs. AS Roma (Italia), Feyenoord (Países Bajos) vs. Slavia Praga (Rep. Checa) y Leicester City (Inglaterra) vs. PSV (Países Bajos).

Los duelos de ida se disputarán el día jueves 7 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar una semana despúes, el 14 del mismo mes.