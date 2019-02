Paulo Garcés y sanción por dopaje: Estoy pagando los platos rotos de algo que no fue mi culpa

El arquero nacional Paulo Garcés comentó, tras la confirmación de su sanción por dar positivo en una prueba antidopaje, que "está pagando los platos rotos" por algo que no fue su culpa.

El ex Colo Colo podrá regresar a las canchas a mediados de abril y no antes, como intentó hacerlo tras ir a juicio.

"Hubo negligencia de profesionales que me sugirieron y eligieron el producto que consumí. Estoy pagando los platos rotos. Dados los tiempos que quedan, poco más de un mes, prefiero cumplirla", aseguró a La Tercera.

"No quedé conforme, pero, aunque tengo el derecho y la convicción de que se debió modificar, prefiero terminar este calvario que he vivido, no solo yo, sino también mi familia", añadió.

El Panel de Apelaciones del Tribunal de Expertos en Dopaje notificó este martes que el arquero tiene que completar su sanción de cinco meses fuera de las canchas. De este tiempo, el meta ya cumplió tres meses y diez días de castigo.

Garcés se perderá la primera fase de la Copa Sudamericana, donde Antofagasta enfrentará a Fluminense, el 13 y 26 de febrero.