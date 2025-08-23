Alianza Lima advierte a Conmebol por posible clasificación de la U de Chile

La llave entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana sigue sin resolverse en cancha. Tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, la decisión quedó en manos de Conmebol, que en los próximos días deberá entregar un fallo definitivo.

Uno de los clubes que observa con especial atención este escenario es Alianza Lima, que ya está instalado en cuartos de final tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador. Desde el conjunto peruano advirtieron que una eventual clasificación de la U marcaría un precedente peligroso para el torneo.

⚠️ La razón de Alianza Lima para rechazar la clasificación de la U en Copa Sudamericana

El presidente de Alianza Lima, Jorge Zúñiga, expresó su preocupación en conversación con Willax TV. "El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación, luego le da a los dos clubes cinco días para descargos, y después emite un fallo", explicó.

El dirigente fue tajante respecto al rol de la U: "En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es Universidad de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos y, con la reacción de los hinchas argentinos, terminó en esta tragedia", señaló.

Para Zúñiga, una resolución que entregue los puntos a la U sentaría un precedente grave en la Copa Sudamericana. "Si se le da los puntos a la U de Chile, quedaría un precedente terrible. Implicaría que mañana yo gane de local y en la vuelta se generen actos de violencia para poder pasar. Eso sería un mensaje equivocado para el futuro del torneo", advirtió.

El directivo agregó que la situación de la Conmebol no es sencilla, pero insistió en que el ente rector debe cuidar la credibilidad de la competencia.

📅 ¿Cuándo juega Alianza Lima en los cuartos de Copa Sudamericana?

Mientras se define el caso entre la U e Independiente, la organización ya programó los partidos de cuartos de final.

Alianza Lima jugará la ida en Lima el 18 de septiembre a las 21:30 horas, recibiendo al equipo que logre avanzar desde la llave que hoy está en suspenso.