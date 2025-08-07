Anderson Daronco vuelve a cruzarse con la U de Chile y desata polémica en Argentina

Universidad de Chile se juega mucho en su llave de octavos de final ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025. Y el partido de ida ya tiene un ingrediente extra que encendió la previa: la CONMEBOL designó al brasileño Anderson Daronco como árbitro principal, una elección que no pasó inadvertida ni en Chile ni en Argentina. El juez, conocido por su corpulencia y por varios fallos polémicos, será protagonista en el Estadio Nacional.

En Avellaneda no lo olvidan desde aquel recordado cruce ante River en 2018, mientras que en la U recuerdan un antecedente amargo. ¿Qué dicen los antecedentes del árbitro y qué puede esperar el Romántico Viajero?

🧩 ¿Quién es Anderson Daronco, el árbitro del U de Chile vs Independiente?

Anderson Daronco es un árbitro brasileño de 45 años, con larga trayectoria en torneos CONMEBOL como la Copa Libertadores y la Sudamericana. Famoso por su físico imponente y apodado "el árbitro más fuerte del mundo", también ha sido protagonista de varias decisiones controversiales.

Su designación para el partido de ida entre Universidad de Chile vs Independiente ha causado revuelo, especialmente en el fútbol argentino, donde lo recuerdan por una actuación muy discutida en los cuartos de final de la Libertadores 2018.

🧩 ¿Por qué en Independiente están molestos con Daronco?

La molestia de los hinchas de Independiente se remonta al 3 de octubre de 2018, cuando el Rojo fue eliminado por River en el Monumental. En ese duelo, Daronco no sancionó un penal clarísimo de Javier Pinola sobre Martín Benítez, cuando el partido aún estaba 0-0.

📌 Otras jugadas polémicas de ese partido:

❌ Mano inexistente de Gigliotti anuló un gol clave

❌ Choque de Armani con Maximiliano Meza que tampoco fue revisado

❌ Scocco fue amonestado tras fuerte barrida, cuando pedían roja

Desde entonces, el árbitro no volvió a dirigir a Independiente… hasta ahora.

🧩 ¿Cuántas veces ha dirigido Daronco a la U de Chile y cómo le fue?

Anderson Daronco solo ha arbitrado una vez a Universidad de Chile en torneos internacionales:

🏆 Melgar 1-0 U. de Chile (2ª ronda Copa Libertadores 2019 – Arequipa)

Fue una de las derrotas más dolorosas de la U en años recientes, donde el equipo no logró responder en altura y quedó eliminado en una serie que generó fuerte autocrítica interna.

🧩 ¿Y qué antecedentes tiene Daronco con equipos chilenos?

Además del partido con la U, Daronco ha dirigido otras veces a clubes nacionales. La más reciente fue en 2024:

✅ Junior 1-2 Colo Colo (octavos de final, Copa Libertadores 2024)

📌 Otros antecedentes:

⚽ Colo Colo 1-0 Monagas (fase de grupos, 2023)

(fase de grupos, 2023) ⚽ U. Católica 3-1 Nacional (fase de grupos, 2021)

No ha estado exento de polémicas, pero en general sus arbitrajes no dejaron marcas graves con clubes chilenos.

🧩 ¿Cuál es la terna arbitral para la U de Chile vs Independiente?

🔍 La CONMEBOL designó una terna 100% brasileña para este duelo de octavos de final:

👨‍⚖️ Árbitro principal: Anderson Daronco

👥 Asistentes: Danilo Manis y Nailton Souza

y 👩 4° árbitra: Edina Alves

🎥 VAR: Daiane Muniz

🎥 AVAR: Pablo Goncalves

El partido se jugará el miércoles 13 de agosto a las 20:30 en el Estadio Nacional.

🧩 ¿Quién es el árbitro del U de Chile vs Independiente?

El árbitro será el brasileño Anderson Daronco, designado por la CONMEBOL para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

🧩 ¿Por qué es polémico Anderson Daronco en el fútbol argentino?

Daronco fue protagonista de una polémica eliminación de Independiente ante River en 2018, donde no sancionó un penal claro y anuló un gol por una mano inexistente.

🧩 ¿Cuándo juegan la U de Chile vs Independiente?

El partido de ida se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

🧩 ¿Cuántas veces arbitró Anderson Daronco a la U de Chile?

Solo una vez: en la derrota 1-0 ante Melgar en 2019 por la segunda ronda de la Copa Libertadores.