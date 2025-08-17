Atentos en U de Chile: las veces que Independiente hizo trampa contra equipos chilenos

En Independiente encendieron la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. Las declaraciones de Julio Vaccari, técnico del Rojo, donde amenazó con "hacer trampa" para eliminar a los azules, despertó la polémica en el certamen continental.

"No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados", declaró sin pudor el entrenador, quien además lanzó irónicamente que no importa "mejorar nada futbolístico" sino simplemente ganar por cualquier medio.

Las palabras del DT trasandino hicieron recordar episodios oscuros en el fútbol chileno. Y es que la escuadra de Avellaneda protagonizó dos controvertidas finales internacionales. Los afectados en aquel entonces fueron Colo Colo y Unión Española, que fueron víctimas de las "trampas" del equipo argentino.

🏆 ¿Cómo "robó" Independiente la Copa Libertadores 1973 a Colo Colo?

Independiente se coronó campeón de la Copa Libertadores 1973 tras una serie de decisiones arbitrales escandalosas contra Colo Colo. El episodio más polémico ocurrió en el partido de vuelta en el Estadio Nacional, donde el árbitro brasileño Romualdo Arppi Filho anuló un gol legítimo de Carlos Caszely por un inexistente fuera de juego.

Los hechos más graves de la final fueron:

Gol anulado: Caszely anotó en posición lícita, confirmado por VAR 50 años después

Agresión impune: Guillermo Páez agredió a Mario Mendoza sin recibir tarjeta

Contradición del árbitro: Arppi Filho cambió su versión años después

🗣️ ¿Qué dijo Carlos Caszely de aquel episodio ante Independiente?

Años después de aquella recordada final, el histórico Carlos Caszely rememoró lo ocurrido. "Fue uno de los robos más grandes de la historia. Independiente nos robó la Copa Libertadores. Hay imágenes que demuestran que en el gol de Independiente empujaron a nuestro portero para dentro del arco y cobraron gol. Además, me anularon un tanto legitimo en el Estadio Nacional y después de un tiempo, el árbitro brasileño Romualdo Arppi Filho reconoció que habían recomendado que Colo Colo no fuera campeón", dijo a Infobae.

"Es cuestión de revisar las imágenes para ver lo que estoy diciendo. No se olviden de que cuando muere Julio Grondona salieron a la luz muchos audios donde se reflejaba lo que pasaba y hacía ese hombre", añadió.

🚌 ¿Qué maniobras usó Independiente contra Unión Española en 1975?

En la final de la Copa Libertadores 1975, Independiente desplegó una serie de trampas extradeportivas contra Unión Española que incluyeron desde la desaparición del bus del equipo chileno hasta presiones directas sobre el árbitro uruguayo Ramón Barreto.

Las trampas documentadas incluían:

Bus desaparecido: El transporte que debía llevar a Unión Española al estadio nunca llegó

Llegada en taxis: Los hispanos tuvieron que llegar en una flota de taxis

Agresión al árbitro: Proyectil desde la hinchada hirió a Barreto en la frente

Presión directiva: Dirigentes argentinos convencieron al árbitro de continuar pese a que había suspendido el partido

⚖️ ¿Cómo actuó el arbitraje bajo presión de Independiente?

El árbitro uruguayo Ramón Barreto sufrió agresiones físicas durante el partido entre Independiente y Unión Española. Tras ser herido por un proyectil, dio por finalizado el encuentro cuando el marcador estaba 1-1, resultado con el que los hispanos se coronaban campeones.

Sin embargo, la presión de los dirigentes argentinos lo obligó a regresar al campo para reanudar el partido. Posterior a ello, el juez marcó un polémico penal a favor del Rojo en un partido que terminó 3-1 a favor de los locales, por lo que todo se definió en un partido de desempate que los argentinos ganaron por 2-0, quedándose con la copa.

🗣️ ¿Qué dijeron en Unión Española sobre las trampas de Independiente?

Los jugadores chilenos que enfrentaron a Independiente en aquellos años han sido categóricos en denunciar las irregularidades que vivieron. "Yeyo" Inostroza, histórico de Unión Española, fue particularmente duro al describir las maniobras del club argentino.

"Ellos en estas instancias eran los reyes de las trampas y había que estar atento a solucionar todo lo que se nos presentara, pero de repente nos sorprendía alguna maniobra de baja calaña", dijo hace algunas semanas a Emol en el marco de los 50 años de aquel partido.

"Pasaron muchas cosas totalmente raras que se daban en ese tiempo y nos perjudicó abiertamente", completó.