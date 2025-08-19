¡Bombazo! Aseguran que la U de Chile avanzará a cuartos de la Sudamericana donde los espera Alianza Lima

La U de Chile vive días de máxima incertidumbre tras la tragedia de Avellaneda. Conmebol mantiene abierto el expediente disciplinario por los incidentes en el duelo suspendido ante Independiente, y el fallo recién se conocerá el miércoles 3 de septiembre.

Sin embargo, ya filtraron el futuro de los azules en la Copa Sudamericana: avanzará a los cuartos de final y su rival en dicha instancia, como se sabe, será Alianza Lima.

Según información del periodista Mauricio Escobar en DFS de DSports Chile, el club peruano incluso ya trabaja en la logística del partido de ida, que se jugaría en Lima el jueves 18 de septiembre, con la revancha fijada para el jueves 25 de septiembre.

El gran problema para la U es que el Estadio Nacional no estará disponible debido a que la FIFA lo reservará para el Mundial Sub 20, que arranca el 27 de septiembre. Entre las alternativas ya surge el estadio Sausalito de Viña del Mar como posible sede para la vuelta.

📅 ¿Cuándo jugaría la U de Chile vs Alianza Lima?

El fixture de Conmebol ya dejó pendiente la definición del cruce tras el fallo disciplinario, pero el entre rector ya publico que la ida será en Lima y la vuelta en Chile, aunque en sede aún por confirmar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DSPORTS Chile (@dsportscl)

🆚 ¿Qué viene después de Alianza Lima?

Si el equipo de Gustavo Álvarez logra superar a los blanquiazules, el camino en semifinales no será sencillo: el rival saldrá entre Lanús vs Fluminense y Bolívar vs Atlético Mineiro, dos llaves que prometen un altísimo nivel.

Las semifinales están fijadas para el 22–23 de octubre (ida) y 29–30 de octubre (vuelta).

📊 Historial de la U de Chile contra equipos peruanos en torneos Conmebol

Universidad de Chile tiene un extenso recorrido ante clubes peruanos, con saldo favorable:

Rival 🇵🇪 PJ V E D GF:GC Alianza Lima 4 2 1 1 9:8 Atlético Torino 2 2 0 0 5:1 Cusco FC 2 2 0 0 3:1 FBC Melgar 2 0 1 1 0:1 Sport Boys 2 1 1 0 3:1 Sporting Cristal 2 0 1 1 3:4 Universitario 4 2 0 2 7:5

➡️ Total: 18 partidos, 9 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, con 30 goles a favor y 21 en contra.

🔵 Historial de la U de Chile vs Alianza Lima

Uno de los choques más recordados en la Copa Libertadores.

Libertadores 2010 – Octavos de final U. de Chile 2-2 Alianza Lima (Santiago) Alianza Lima 0-1 U. de Chile (Lima)

Libertadores 1972 – Fase de grupos Alianza Lima 3-4 U. de Chile (Lima) U. de Chile 2-3 Alianza Lima (Santiago)



📌 Balance total: U de Chile 2 triunfos, Alianza Lima 1 y un empate.

🧵 El cuadro de cuartos de final de la Sudamericana 2025

Llave 1: U. de Chile / Independiente vs Alianza Lima*

Llave 2: Lanús vs Fluminense

Llave 3: Bolívar vs Atlético Mineiro

Llave 4: Independiente del Valle vs Once Caldas

*El ganador de la llave 1 se enfrentará en semifinales al vencedor entre las llaves 2 y 3.

📍 ¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2025?

El duelo decisivo se jugará el sábado 22 de noviembre en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

📣 Sigue todos los detalles de la resolución de la Conmebol solo en Al Aire Libre.

