Busca evitar a U de Chile: Alianza Lima quiere clasificar sin jugar en la Copa Sudamericana

La expectación por el fallo de la Conmebol sobre la llave entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana es total. Tanto azules como rojos esperan por la resolución de la Comisión Disciplinaria del organismo para conocer su futuro en el certamen continental.

Sin embargo, chilenos y argentinos no son los únicos pendientes. Esto porque Alianza Lima, que espera rival en los cuartos de final, mira con atención lo que resuelva el ente rector del fútbol sudamericano.

Néstor Gorosito, entrenador del equipo peruano, alzó la voz para meter presión y confesar que les gustaría clasificar a semifinales sin jugar la llave de los ocho mejores.

😳 En Alianza Lima quieren clasificar sin jugar

El estratega del conjunto limeño fue consultado sobre qué equipo prefiere enfrentar en busca del paso a semis, pero su respuesta fue categórica: “La resolución tiene que ser ejemplar. Si podemos pasar directo a semis, mucho mejor”.

“Estamos a la espera de rival con un poco de incertidumbre. Pase quien pase, no queremos que sea a puertas cerradas”, agregó.

“Estamos con incertidumbre con lo de Conmebol por el tema de la planificación. Con la tranquilidad con la que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza qué culpa tiene de ver a su equipo si no hicieron nada”, sentenció.

🧐 ¿Cuándo sale la resolución de la U de Chile vs Independiente?

Tanto Universidad de Chile como Independiente tienen hasta este miércoles 27 de agosto para presentar sus descargos ante la Conmebol. Luego de ello, la Comisión Disciplinaria del organismo tiene hasta el 3 de septiembre para entregar la resolución oficial.

📅 ¿Cuándo jugaría U de Chile los cuartos de final de la Sudamericana?

De concretarse la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los azules se medirán a Alianza Lima el 18 de septiembre en Lima en el partido de ida, mientras que la revancha se jugaría el 25 del mismo mes en nuestro país.

