Castellón vs Rey: la estadística que ASUSTA si la U de Chile define a penales con Independiente

Universidad de Chile llega con ventaja mínima tras el 1-0 conseguido en el Estadio Nacional con gol de Lucas Assadi. Sin embargo, la llave contra Independiente sigue abierta y, si el global termina igualado, la clasificación a cuartos de la Copa Sudamericana se resolverá en penales.

Ahí la responsabilidad recaerá en los arqueros: Gabriel Castellón, flamante portero azul, y Rodrigo Rey, experimentado guardameta del Rojo.

📊 ¿Cómo es el registro de Gabriel Castellón en penales?

El arquero de la U de Chile acumula una historia interesante desde los doce pasos en el fútbol chileno:

Penales atajados en su carrera: 7

7 Total recibidos: 31

31 Efectividad: cerca del 23% de tapadas

Entre sus víctimas están nombres como Esteban Paredes, Leonardo Gil, Bryan Carrasco, Ignacio Jeraldino, Mauricio Pinilla y Fernando Zampedri (2).

En 2023, con Huachipato, fue clave atajando dos penales a Católica en partidos distintos.

🧤 Los números de Rodrigo Rey en los penales

El arquero argentino de Independiente también ha tenido protagonismo en definiciones:

Penales atajados en su carrera: 10

10 Total recibidos: 38

38 Efectividad: alrededor del 26% de tapadas, similar a Castellón

Sus paradas más recordadas fueron en Gimnasia y en su paso por Godoy Cruz, además de Copa Argentina con Independiente.

Entre los ejecutores a los que le detuvo destacan Claudio Aquino, Ramón Ábila, Javier Correa o Milton Giménez.



👉 Rey tiene más experiencia internacional, con pasos por México, Grecia y Argentina, y ha enfrentado tandas más exigentes en torneos de eliminación directa.

⚽ ¿Qué dicen las estadísticas si hay definición en Argentina?

Castellón: menor experiencia en torneos internacionales, pero acostumbrado a atajar penales en momentos clave del fútbol chileno.

menor experiencia en torneos internacionales, pero acostumbrado a atajar penales en momentos clave del fútbol chileno. Rey: recorrido más largo y roce en distintas ligas, con una efectividad pareja respecto al chileno.

🔹 En porcentaje, ambos tienen cifras similares, pero el contexto podría pesar: Castellón vive su primera gran Copa internacional como arquero titular de un grande, mientras Rey carga con la presión de ser figura en Independiente en medio de una crisis de resultados.

¿Qué pasa si U de Chile vs Independiente empatan en el global?

La serie se define en penales, sin tiempo extra.

¿Quién es más efectivo atajando penales, Castellón o Rey?

Ambos rondan el 25% de eficacia, aunque Rey tiene más experiencia internacional puesto que logró parar tiros desde los doce pasos en la Liga Argentina y en la Liga MX.

🔹 Como dato: el golero azul ya tuvo una experiencia desde los 11 metros en esta competencia pero no logró detener el disparo de Emiliano Vecchio en la edición 2020/21 ante Rosario Central. Tampoco lo logró en la edición 2014/15 cuando, defendiendo a Santiago Wanderers, le convertieron por esa vía Rodrigo López y Sergio Aquino, en la llave frente a Libertad.

¿Cuándo se juega Independiente vs U de Chile?

📅 Miércoles 20 de agosto

⏰ 20:30 horas (CLT)

🏟 Estadio Libertadores de América

🔗 Sigue todas las novedades de la U de Chile y revisa más noticias deportivas en Al Aire Libre.