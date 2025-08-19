¿Cómo se define la serie entre U de Chile vs Independiente si hay empate?

Universidad de Chile se juega todo en Avellaneda. Tras el 1-0 conseguido en el Estadio Nacional con gol de Lucas Assadi, los azules llegan con ventaja mínima al duelo de vuelta ante Independiente en Copa Sudamericana. Pero la llave sigue abierta y la gran pregunta que se hacen los hinchas es inevitable: ¿qué pasa si el global termina igualado?

Conmebol tiene la respuesta clara en su reglamento, y aquí te contamos cómo se define la serie en caso de empate.

📖 ¿Cómo se define la llave U de Chile vs Independiente en caso de empate?

La Conmebol eliminó hace algunas temporadas la regla del gol de visitante y también descartó la prórroga en esta instancia.

👉 Esto significa que:

No hay valor doble para los goles de visita.

para los goles de visita. No se juega tiempo extra en octavos de final.

en octavos de final. Si la serie termina igualada en el global, la definición será directamente a penales.

Así, si Independiente gana por un gol de diferencia, todo se decidirá desde los doce pasos.

🗓️ ¿Qué se juega la U de Chile en Argentina?

La U busca avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, algo que no consigue desde 2011, cuando levantó el trofeo en su histórica campaña.

El rival en la próxima ronda saldrá de la llave entre Universidad Católica (Ecuador) vs Alianza Lima (Perú), por lo que el choque en Avellaneda será decisivo para mantener viva la ilusión azul.

¿Qué pasa si U. de Chile vs Independiente empatan en el global?

La serie se define directamente en penales, sin tiempo extra.

¿Cuenta el gol de visitante en la Sudamericana 2025?

No, Conmebol eliminó la regla del gol de visita.

¿Cuándo se juega la vuelta entre la U de Chile vs Independiente?

El miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América.

📅 Miércoles 20 de agosto

⏰ 20:30 horas

🏟️ Estadio Libertadores de América

¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a cuartos?

Ganar o empatar en Buenos Aires.

Si pierde por un gol, va a penales.

Si cae por más de un tanto, queda eliminado.

📢 La U llega con ventaja y el sueño intacto, pero en Avellaneda se juega mucho más que un partido. En Al Aire Libre sigue la cobertura completa: previa, formaciones, minuto a minuto y la definición entre la U y el Rojo por la Sudamericana.