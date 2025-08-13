Con bronca y un estado físico preocupante: Esto dijo Felipe Loyola sobre la caída ante la U de Chile

Independiente, de los chilenos Cabral, Loyola y Galdames, cayó por la cuenta mínima ante la U de Chile en el Estadio Nacional.

Tras el partido, el seleccionado nacional Felipe Loyola no ocultó su frustración, pero el volante chileno mantuvo la convicción de remontar la serie en Avellaneda. El ex Huachipato analizó el encuentro con autocrítica, reconociendo que las tres ocasiones claras del primer tiempo pudieron cambiar la historia del partido de ida de octavos de Copa Sudamericana.

El jugador del Rojo admitió que debieron manejar mejor los espacios tras el gol de Lucas Assadi y que la expulsión de Matías Abaldo complicó definitivamente las aspiraciones argentinas. Sin embargo, Loyola se mostró optimista de cara a la revancha del próximo miércoles en el Libertadores de América.

⚽ ¿Cómo analizó Loyola el primer tiempo ante la U?

"Empezamos muy bien, tuvimos en los primeros 15 minutos tres ocasiones claras que no pudimos concretar", explicó el volante tras el encuentro. Loyola reconoció que tras el gol azul "caímos un poco en la desesperación, empezamos a errar y había espacio, podíamos haber jugado ese primer pase de mejor manera".

🔴 ¿Cómo afectó la expulsión de Abaldo a Independiente equipo?

La tarjeta roja al uruguayo en el segundo tiempo fue determinante según el análisis de Loyola: "Con la expulsión obviamente se nos pone cuesta arriba desde lo físico. Ellos la mueven bien, juegan bien y tenían un hombre más". Pese a la desventaja numérica, destacó "el ímpetu de mis compañeros".

🏠 ¿Qué espera del partido de vuelta en Argentina frente a la U de Chile?

El chileno se mostró categórico sobre la revancha: "En la vuelta estoy convencido con nuestra gente, en nuestra casa que lo vamos a dar vuelta. Va a ser otro partido totalmente distinto". Loyola confía en que el factor localía será clave: "Nos vamos a hacer fuertes, nos vamos a plantar con convicción y lo vamos a ganar".

🏥 ¿Cómo está físicamente tras sus problemas de lesión?

Loyola reveló que llegó con molestias al partido: "En lo personal, vengo con varios problemas físicos y pero doy todo para estar siempre adentro. Hoy me tocó pincharme de vuelta y entrar a jugar". El volante había estado en duda tras lesionarse ante Belgrano, pero logró estar disponible.