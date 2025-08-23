El contradictorio video de Independiente que expone la verdad de la barbarie en Avellaneda

La herida por los brutales incidentes en Avellaneda sigue abierta y ahora suma un nuevo capítulo de polémica. Independiente difundió un video oficial que, en vez de limpiar su imagen, terminó confirmando la violencia que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América.

El material audiovisual comienza con la frase "uno de los días más tristes y oscuros del fútbol", pero rápidamente se transforma en un intento por responsabilizar exclusivamente a los fanáticos azules. Una estrategia comunicacional que cayó pésimo y que dejó al club trasandino en el ojo del huracán.

🔥 El polémico video de Independiente

Las imágenes publicadas por el propio club argentino dejan en evidencia el fallido operativo de seguridad que debió resguardar a la parcialidad visitante. Según el reglamento de Conmebol, la responsabilidad de lo ocurrido era completamente del organizador, y el registro exhibe la inacción de más de 650 policías, además de la ausencia de seguridad privada en el momento más crítico.

En el mismo video, Independiente lanza una frase que no pasó inadvertida: "Responder con la misma moneda no puede ser opción. Estamos buscando a los agresores para expulsarlos y que no vuelvan a entrar a una cancha de fútbol". Un mensaje que llegó tarde, cuando las imágenes de hinchas chilenos desnudos, golpeados y lanzados al vacío ya habían recorrido el mundo.

⚖️ Conmebol define el futuro de la U e Independiente

La Conmebol abrió un expediente disciplinario contra ambos clubes y fijó plazos claros: hasta el 27 de agosto para que entreguen sus descargos y una resolución final que se conocería entre el 2 y 3 de septiembre.

Independiente arriesga sanciones graves por incumplimiento en seguridad, invasión de cancha, discriminación y permitir el ingreso de objetos prohibidos. Si la Conmebol aplica mano dura, tanto el Rojo como la U podrían quedar eliminados de la Copa Sudamericana, lo que beneficiaría directamente a Alianza Lima, que espera rival en cuartos de final y podría avanzar automáticamente a semifinales.