En Independiente apuestan todas sus fichas ante U de Chile: “No es un partido más”

Universidad de Chile jugará uno de los partidos más importantes de la temporada este miércoles cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Los azules llegan con la ventaja por la cuenta mínima obtenida en la ida, pero son conscientes que la tarea no será nada fácil en Avellaneda.

Su rival, el Rojo, no pasa por un buen momento. No ganan hace 7 partidos, por lo que ante los universitarios ven una oportunidad inmejorable para salir de la crisis y enmendar el rumbo. Así al menos lo cree Carlos Montaña, vicepresidente de la escuadra de Avellaneda, quien en diálogo con Al Aire Libre anticipó lo que será la revancha ante la U.

🟥 En Independiente la tienen clara: "No es un partido más"

Carlos Montaña palpitó el trascendental compromiso frente a Universidad de Chile y advirtió que “esto no es un partido más, es un partido importante y determinante para seguir o no en una competencia que claramente tanto nosotros como el rival quiere seguir”.

El dirigente adelantó que el objetivo es seguir avanzando en la Copa Sudamericana, por lo que “lógicamente que si te quedas afuera te quedas con un sabor amargo porque quedaste fuera de un campeonato en el que Independiente quiere seguir haciendo historia, pero hay que seguir trabajando y apoyando el trabajo del cuerpo técnico que queremos, que por eso lo contratamos".

⚽️ Independiente respalda a Julio Vaccari

Otro de los temas que abordó Montaña fue la situación del entrenador Julio Vaccari, quien está siendo cuestionado al otro lado de la cordillera producto de los resultados obtenidos en esta segunda parte del año. Sin embargo, el dirigente salió a respaldar al DT. "Con su trabajo le dio un cambio sustancial a lo que era Independiente en ese momento. Nosotros pasamos de estar peleando abajo a llegar a la semifinal de la Copa de la Liga, a clasificar a una copa internacional como la Sudamericana, pero esto es así. Es parte del fútbol ganar o perder y todos tenemos que estar acostumbrados a eso. Lógicamente que no nos gusta perder, pero hay que estar acostumbrados y plantear las decisiones en función de la evaluación de un proceso”, señaló.

“Primero hay que jugar el partido (ante la U), ver qué sucede. Nosotros confiamos plenamente en el entrenador, en su trabajo, en su metodología y en el plantel que tenemos. Hemos hecho incorporaciones para mejorar el nivel del plantel y las desvinculaciones fueron muy pocas, con lo cual sabemos que el camino de conseguir resultados es seguir con el trabajo que se viene realizando, más allá de resultados adversos que hemos tenido al inicio del campeonato y por Copa Argentina”, agregó.

🤝🏽 ¿Por qué Independiente habilitó más entradas para U de Chile?

Por último, el vicepresidente de Independiente se refirió a la petición de Universidad de Chile de aumentar el número de entradas para sus hinchas, algo a lo que accedieron. “Nosotros tuvimos una reunión muy cordial con los dirigentes y entendimos que había una solicitud que era claramente posible de satisfacer porque nosotros por cuestiones de seguridad tenemos que dejar un pulmón más grande y por ende liberamos casi toda una tribuna alta, con lo cual hay capacidad. Nosotros no tenemos problema en tener esa hospitalidad cuando se nos requiere”, indicó.

Por último, Montaña señaló que “no hay operativos particulares de seguridad, solo los normales en función de cuando se juega con una determinada cantidad de público visitante, que lógicamente tiende a ser un operativo algo más importante, pero no hay nada extraordinario. En Santiago no tuvimos ningún problema, al contrario, tuvimos una gran hospitalidad tanto los hinchas como nosotros como dirigentes”.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas cuando visite a Independiente por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

📅 Fecha: Miércoles 20 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

