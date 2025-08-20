EN VIVO | Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana
La U de Chile define su futuro en la Copa Sudamericana frente a Independiente en Avellaneda
La U de Chile llega a Argentina con la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con una mínima ventaja frente a Independiente.
Los Azules ganaron la ida por 1-0 y buscarán en Avellaneda avanzar a la instancia de los 8 mejores.
📺 ¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana?
- 💻 TV: ESPN
- 📲 Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar
- 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre
⚽Resultado en vivo U de Chile vs Independiente
| Gustavo Álvarez habló con ESPN antes del inicio del partido
"TENEMOS QUE SALIR A JUGAR COMO LO HACEMOS HABITUALMENTE"— ESPN Chile (@ESPNChile) August 20, 2025
Gustavo Álvarez, entrenador de la U. de Chile, habló sobre la identidad de su equipo y cómo afrontarán el partido contra Independiente por la CONMEBOL Sudamericana.
Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/NCUO7S46eE
| La U de Chile jugará con su tercera camiseta. Va de fluor la U, la última vez que uso esos colores en Copa Sudamericana le ganó 3-1 a Independiente del Valle en Ecuador
| La U de Chile salta a la cancha del Libertadores de América para hacer el trabajo de pre competencia
| Flashback: La última vez que la U jugó en Argentina se llevó un triunfazo frente a Estudiantes en La Plata
| Acá la la formación del Rojo con 3 chilenos: Loyola, Millán y Cabral
| Acá está la formación tal como la anticipamos en Al Aire Libre
| CONFIRMADO EL 11 DE INDEPNDIENTE, TENRÁ 3 CHILENOS: REY; VERA, LOMÓNACO, VALDEZ, ZABALA; LOYOLA, MILLÁN; CABRAL, ÁVALOS Y MONTIEL
| La principal novedad de la U es el retorno de Maximiliano Guerrero a la titularidad. El jugador estuvo casi un mes fuera por lesión
| La U de Chile ya está instalada en el Estadio Libertadores de América
Se viene una nueva noche mágica de la CONMEBOL #Sudamericana %uD83D%uDC99#VamosLaU %uD83E%uDD18 pic.twitter.com/uiKitGcud0— Universidad de Chile (@udechile) August 20, 2025
| FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UUU: CASTELLÓN, RAMÍREZ, CALDERÓN, ZALDIVIA; HORMAZABAL, GUERRERO, ARANGUIZ, ALTAMIRANO, SEPULVEDA; ASSADI Y DI YORIO
| FLASHBACK: Retrocedemos una semana para repasar el duelo de ida entre U de Chile vs Independiente
| LOS HINCHAS DE LA U YA ESTÁN EN EL LIBERTADORES DE AMÉRICA
| ¿Cómo le irá a la U de Chile frente a Independiente?. Esto dice la IA
| Poco a poco comienzan a llegar los hinchas de la U al Libertadores de América de Avellaneda
| Bienvenidos amigos de Al Aire Libre. Comenzamos a vivir una jornada emocionante de Copa Sudamericana junto a la U de Chile