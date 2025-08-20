Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

EN VIVO | Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana

La U de Chile define su futuro en la Copa Sudamericana frente a Independiente en Avellaneda

EN VIVO | Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

La U de Chile llega a Argentina con la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con una mínima ventaja frente a Independiente.

Los Azules ganaron la ida por 1-0 y buscarán en Avellaneda avanzar a la instancia de los 8 mejores.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana?

  • 💻 TV: ESPN
  • 📲 Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar
  • 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

⚽Resultado en vivo U de Chile vs Independiente

Minuto a Minuto

| Gustavo Álvarez habló con ESPN antes del inicio del partido

| La U de Chile jugará con su tercera camiseta. Va de fluor la U, la última vez que uso esos colores en Copa Sudamericana le ganó 3-1 a Independiente del Valle en Ecuador

| La U de Chile salta a la cancha del Libertadores de América para hacer el trabajo de pre competencia

| Flashback: La última vez que la U jugó en Argentina se llevó un triunfazo frente a Estudiantes en La Plata

| Acá la la formación del Rojo con 3 chilenos: Loyola, Millán y Cabral

20/08/2025 - 19:42

| Acá está la formación tal como la anticipamos en Al Aire Libre

20/08/2025 - 19:34

| CONFIRMADO EL 11 DE INDEPNDIENTE, TENRÁ 3 CHILENOS: REY; VERA, LOMÓNACO, VALDEZ, ZABALA; LOYOLA, MILLÁN; CABRAL, ÁVALOS Y MONTIEL

| La principal novedad de la U es el retorno de Maximiliano Guerrero a la titularidad. El jugador estuvo casi un mes fuera por lesión

| FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UUU: CASTELLÓN, RAMÍREZ, CALDERÓN, ZALDIVIA; HORMAZABAL, GUERRERO, ARANGUIZ, ALTAMIRANO, SEPULVEDA; ASSADI Y DI YORIO

| Ya hay fecha para el partido entre la U de Chile y Colo Colo. Puedes leerlo aqui.

20/08/2025 - 19:08

| FLASHBACK: Retrocedemos una semana para repasar el duelo de ida entre U de Chile vs Independiente

| LOS HINCHAS DE LA U YA ESTÁN EN EL LIBERTADORES DE AMÉRICA

| ¿Cómo le irá a la U de Chile frente a Independiente?. Esto dice la IA

20/08/2025 - 18:43

| Poco a poco comienzan a llegar los hinchas de la U al Libertadores de América de Avellaneda

| Bienvenidos amigos de Al Aire Libre. Comenzamos a vivir una jornada emocionante de Copa Sudamericana junto a la U de Chile

Más de Copa Sudamericana
Estamos hablando de
Hoy en portada