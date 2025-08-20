La U de Chile llega a Argentina con la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con una mínima ventaja frente a Independiente.

Los Azules ganaron la ida por 1-0 y buscarán en Avellaneda avanzar a la instancia de los 8 mejores.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana?

💻 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar

🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

⚽Resultado en vivo U de Chile vs Independiente