Entradas para Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana 2025: precios, cómo comprar y cuándo salen a la venta

Universidad de Chile definirá su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 visitando a Independiente el miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América.

El partido tendrá presencia de hinchas azules en Argentina, con 2.000 entradas para el sector visitante, lo que anticipa una alta demanda y la necesidad de comprar los tickets apenas se habilite el proceso oficial.

🎟️ ¿Cuándo comienza la venta de entradas para Independiente vs U de Chile?

La venta para hinchas de la U comienza este miércoles 13 de agosto, a través del portal cai.boleteriavip.com.ar.

📌 ¿Cuál será el aforo de la U de Chile en Argentina vs Independiente?

Independiente habilitará 2.000 cupos para la parcialidad visitante en el sector Pavoni Alta del estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini. Se trata del mismo espacio conocido como el “codo visitante” o “Garganta del Diablo”, reservado históricamente para hinchadas rivales en partidos internacionales.

💰 ¿Cuánto cuestan las entradas para Independiente vs U de Chile?

El precio fijado para los hinchas azules es de $70.000 pesos argentinos (aprox. $52.000 CLP), con ubicación en el sector Pavoni Alta, conocido como el “codo visitante” o “Garganta del Diablo” en el estadio de Avellaneda.

🌐 ¿Dónde y cómo comprar las entradas?

Plataforma oficial: cai.boleteriavip.com.ar

Disponibilidad: Solo para hinchada visitante de Universidad de Chile.

📆 ¿Cuándo y dónde se juega la vuelta Independiente vs U de Chile?

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto de 2025 Hora: 20:30 de Chile (21:30 en Argentina)

20:30 de Chile (21:30 en Argentina) Estadio: Libertadores de América – Ricardo Bochini, Avellaneda, Argentina.

🇦🇷 ¿Cómo llega Independiente a la revancha?

El equipo de Julio Vaccari clasificó como líder del Grupo A y cuenta con tres chilenos en su plantel: Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

🔵 ¿Cómo llega la U de Chile a este partido?

Los dirigidos por Gustavo Álvarez vienen de eliminar a Guaraní con un global de 6-2 y buscan llegar a cuartos, instancia a la que no acceden desde 2012 en un torneo CONMEBOL.

🆚 ¿Quién sería el rival de la U en cuartos de final?

El ganador de esta llave enfrentará a Universidad Católica (Ecuador) o Alianza Lima (Perú), entre el 16 y el 25 de septiembre.

📣 Sigue la campaña azul en la Sudamericana

