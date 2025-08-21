Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

Felipe Loyola estalla tras la tragedia en Avellaneda: “Me siento destrozado”

El volante chileno de Independiente reaccionó en sus redes sociales tras la noche de terror en el Libertadores de América

Foto: Photosport Felipe Loyola estalla tras la tragedia en Avellaneda: “Me siento destrozado”
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

La tragedia en Avellaneda en el partido entre U de Chile vs Independiente, no dejó indiferente a nadie.

Hay 97 hinchas azules detenidos, 19 hospitalizados, uno de ellos en riesgo vital.

Las crudas imágenes del estadio Libertadores provocaron la inmediata reacción del volante chileno de Independiente Felipe Loyola, quien apuntó su dardo en redes sociales: "La policía no sé dónde estaba"

Loyola no pudo contener su indignación tras la brutalidad vista y se desahogó en su cuenta personal de Instagram.

🎙️El descargo de Felipe Loyola después de la tragedia

"Me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba", escribió el seleccionado nacional, quien junto a Pablo Galdames protagonizó gestos de paz desde el campo para intentar calmar a las barras.

"Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia", expresó el mediocampista en Instagram. Loyola, visiblemente conmocionado, agregó: "Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia".

🔴Pablo Galdames también reaccionó a la tragedia de Avellaneda

Pablo Galdames, hijo de un jugador emblemático de la U de Chile, también se pronunció en redes: "Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales". Galdames pidió responsabilidades: "Que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación. La violencia no se calma con más violencia".

🏥 El balance de hinchas de la U de Chile heridos confirmado

Según la Embajada de Chile en Argentina, el saldo oficial es de 19 hinchas azules lesionados distribuidos en tres hospitales:

  • Hospital Fiorito: 12 heridos, uno en riesgo vital

  • Hospital Presidente Perón: 3 heridos

  • Hospital Wilde: 4 heridos

Temas #Deportes #Fútbol #Copa Sudamericana

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Copa Sudamericana