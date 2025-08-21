Felipe Loyola estalla tras la tragedia en Avellaneda: “Me siento destrozado”

La tragedia en Avellaneda en el partido entre U de Chile vs Independiente, no dejó indiferente a nadie.

Hay 97 hinchas azules detenidos, 19 hospitalizados, uno de ellos en riesgo vital.

Las crudas imágenes del estadio Libertadores provocaron la inmediata reacción del volante chileno de Independiente Felipe Loyola, quien apuntó su dardo en redes sociales: "La policía no sé dónde estaba"

Loyola no pudo contener su indignación tras la brutalidad vista y se desahogó en su cuenta personal de Instagram.

🎙️El descargo de Felipe Loyola después de la tragedia

"Me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba", escribió el seleccionado nacional, quien junto a Pablo Galdames protagonizó gestos de paz desde el campo para intentar calmar a las barras.

"Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia", expresó el mediocampista en Instagram. Loyola, visiblemente conmocionado, agregó: "Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia".

🔴Pablo Galdames también reaccionó a la tragedia de Avellaneda

Pablo Galdames, hijo de un jugador emblemático de la U de Chile, también se pronunció en redes: "Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales". Galdames pidió responsabilidades: "Que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación. La violencia no se calma con más violencia".

🏥 El balance de hinchas de la U de Chile heridos confirmado

Según la Embajada de Chile en Argentina, el saldo oficial es de 19 hinchas azules lesionados distribuidos en tres hospitales: