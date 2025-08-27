"Fue premeditado": Independiente culpa a la U de Chile de planear el caos y forzar la suspensión del partido

El clima sigue sumamente tenso tras la suspensión del duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. En Avellaneda, los hechos de violencia dejaron imágenes caóticas y ahora todo está en manos de la Conmebol, que analiza los descargos presentados por la dirigencia del Rojo.

En ese contexto, el presidente de la institución argentina, Néstor Grindetti, habló públicamente y apuntó directamente a la parcialidad azul como la gran responsable del escándalo. "Independiente fue víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados. No vamos a permitir que se confunda la opinión pública", lanzó en conferencia de prensa.

🔥 Independiente vs Universidad de Chile: la versión argentina

El dirigente entregó un detallado informe en Paraguay, acompañado de pruebas, imágenes y declaraciones que, según él, demuestran que la violencia se originó exclusivamente en la tribuna visitante. Grindetti acusó que desde antes del inicio del partido se vivieron episodios de vandalismo en el sector ocupado por los hinchas de la U: destrucción de cámaras de seguridad, incendio de baños, destrozo de butacas y el lanzamiento de objetos contundentes hacia la parcialidad local.

"Esto no fue un desmán improvisado. Fue un plan premeditado para generar caos y forzar la suspensión del partido", enfatizó el presidente de Independiente, quien también denunció el ingreso de armas blancas y bombas de estruendo al estadio.

El dirigente remarcó además que su club cumplió con todas las obligaciones exigidas por Conmebol para partidos de alto riesgo. Según detalló, se desplegaron 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada, 14 funcionarios de Aprevide, 330 controles de acceso y un importante dispositivo médico con ambulancias, bomberos y profesionales de la salud. "Hicimos todo lo que estaba bajo nuestra órbita. No podemos sustituir a las fuerzas de seguridad del Estado", señaló.

🎯 Independiente le tiró la pelota a la U de Chile

Grindetti también apuntó sus dardos hacia la dirigencia de Universidad de Chile, a quienes acusó de encubrir a su hinchada en vez de condenar la violencia. "Su accionar fue cómplice y vergonzoso. Buscan instalar que los únicos violentos fueron los argentinos, cuando todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad", sostuvo con indignación.

El presidente del Rojo aseguró que la suspensión del partido fue consecuencia directa de la violencia de la barra visitante y no de fallas en la organización. "La Conmebol debe valorar la verdad y actuar con justicia", pidió, adelantando que defenderán al club "en todo momento y en todo lugar".

En su intervención, también reveló que hasta el momento han recibido más de 700 testimonios de hinchas locales, con más de 300 que aseguran haber sufrido lesiones producto de los incidentes. "Estamos acompañando a cada uno de ellos con contención y asesoramiento legal", afirmó.

⚖️ La polémica que deberá resolver la Conmebol

La pelota ahora está en la cancha de la Conmebol. El organismo rector del fútbol sudamericano deberá analizar los alegatos de Independiente y también la postura de Universidad de Chile, que en su momento responsabilizó a los locales por lo ocurrido. La resolución no solo definirá sanciones deportivas y económicas, sino que también podría sentar un precedente para el futuro manejo de partidos de alto riesgo en la región.

Mientras tanto, el cruce de declaraciones entre ambos clubes mantiene la polémica viva. Y aunque el caso ya está en manos de la Confederación, la guerra de versiones promete seguir encendiendo el bullado caso.