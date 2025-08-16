Independiente manda un potente mensaje a U de Chile para la vuelta de la Copa Sudamericana

Independiente ya palpita el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. Si bien el Rojo juega este sábado por el torneo local, mira de reojo lo que pasará el próximo miércoles cuando reciba a los azules.

El entrenador Julio Vaccari se encuentra sumamente cuestionado por el presente del equipo en la Primera División trasandina, por ello pondrá todas sus fichas ante la U en busca de alcanzar los cuartos de final del certamen continental.

Y es que según adelantan al otro lado de la cordillera, el DT guardará a nueve titulares pensando en los universitarios, apostando el todo por el todo en la llave frente al Romántico Viajero.

⚽ ¿Cuántos titulares guardará Independiente ante Vélez?

Solo dos jugadores que fueron titulares en Santiago mantendrán su lugar en la formación que enfrenta a Vélez Sarsfield esta noche. Rodrigo Rey en portería y Matías Abaldo (baja ante la U por expulsión) en ataque son las únicas piezas que Vaccari considera indispensables para ambos compromisos.

La formación del Rojo será: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Pablo Galdames, Lautaro Millán; Diego Tarzia, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. Esta decisión refleja la prioridad absoluta que le da el club a la llave ante los azules.

📊 ¿Qué números maneja Independiente en el torneo argentino?

La situación del conjunto de Avellaneda en la Liga Argentina es preocupante. Con apenas 2 puntos en 4 fechas disputadas, producto de 2 empates y 2 derrotas, el Rojo marcha en el último lugar del Grupo B.

🎯 ¿Por qué Vaccari se juega el puesto contra U de Chile?

La permanencia del técnico argentino en el banco está directamente ligada a los resultados de la Copa Sudamericana. La dirigencia de Independiente ve en el torneo continental la única posibilidad de salvaguardar la temporada tras el pésimo arranque en la liga local.

Vaccari reconoció tras la derrota en Santiago que el equipo debe "mejorar varias cositas" y mostró preocupación por la falta de concreción ofensiva: "Si nosotros pateamos 15 veces al arco y solo cuatro van al arco, lo que tenemos que seguir trabajando es eso".

🔄 ¿Cómo se compara con la estrategia de U de Chile?

Universidad de Chile no puede darse el lujo de rotar jugadores debido a su compromiso en la lucha por el título del Campeonato Nacional. Los azules enfrentan a Audax Italiano este domingo a las 12:30 horas necesitando acortar la distancia con Coquimbo Unido, que los supera por seis puntos.