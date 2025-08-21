Independiente presiona a la Conmebol: fueron a Paraguay a exigir los puntos ante U de Chile

La polémica por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el duelo de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile está lejos de terminar. Esto porque luego que la Conmebol decidiera cancelar el partido, la Comisión Disciplinaria del organismo deberá decidir qué ocurrirá con el mismo y qué sanciones recibirán los responsables.

En medio de esta situación, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, llegó hasta la sede del ente rector del fútbol sudamericano en Paraguay para defender la posición de su club tras la tragedia vivida en Avellaneda.

El dirigente argentino insiste en responsabilizar a los hinchas azules por los hechos de violencia vividos la noche del miércoles y exigió que su equipo no reciba ningún tipo de sanción.

✈️ El polémico viaje del presidente de Independiente a Conmebol

Néstor Grindetti viajó a Asunción para reunirse personalmente con directivos de CONMEBOL y presentar la defensa oficial de Independiente tras los incidentes que provocaron la cancelación del partido ante Universidad de Chile. "Venimos para contar los hechos, de que el partido fue cancelado por la actitud de los hinchas de Chile", dijo en diálogo con TyC Sports.

"Queremos transmitir que vamos a defender a la gente y los intereses de Independiente porque se está claro en las imágenes de que el vandalismo fue de los chilenos, desde que empezó el partido", añadió.

🎥 Las evidencias que dice tener Independiente

Según Grindetti, Independiente cuenta con imágenes que demostrarían que la responsabilidad de los incidentes recae exclusivamente en los hinchas de Universidad de Chile desde el inicio del encuentro. "Se ve claramente que se hace un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas, hasta que Conmebol toma la decisión de cancelar el partido por dichos hechos", insistió el directivo.

"Tenemos derecho a defender todos los intereses, los puntos y a que Independiente no reciba castigo y sea para los vándalos", sentenció.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.