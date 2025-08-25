Independiente sorprende con duros castigos tras la tragedia en Avellaneda

Independiente anunció las primeras sanciones tras la barbarie vivida en Avellaneda contra los hinchas de la U de Chile. La dirigencia del Rojo confirmó que identificó a 25 de los responsables de los brutales ataques contra hinchas chilenos y los expulsará como socios, solicitando además derecho de admisión de por vida.

La medida llega mientras Conmebol evalúa sanciones que podrían incluir la descalificación de ambos equipos de Copa Sudamericana.

"Ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido", informó oficialmente el club bonaerense a través de sus redes sociales.

⚖️ Las sanciones aplicará Independiente a sus propios hinchas

El Rojo será implacable con los violentos identificados: expulsión inmediata como socios del club. Además, se aplicará derecho de admisión de por vida para que "nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol".

Colaboración con fuerzas de seguridad para identificar al resto de implicados

"No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente".

📅 ¿Cuál es el plazo límite para los descargos ante Conmebol?

Ambos clubes tienen hasta el 27 de agosto para presentar sus argumentos defensivos ante la Comisión Disciplinaria. Según reportes desde Argentina, la resolución final se conocería entre el 2 y 3 de septiembre, considerando que los cuartos de final están programados para mediados de septiembre.

🏥 ¿Cuál es el balance definitivo de la tragedia en Avellaneda?

Las autoridades confirmaron el saldo oficial de la violencia:

🤕19 hinchas chilenos heridos distribuidos en tres hospitales

👮Más de 110 detenidos por la policía argentina

🏥2 personas en estado grave que requirieron intervención quirúrgica

🏟️Clausura preventiva del Estadio Libertadores de América

🏆 ¿Qué escenarios maneja Conmebol para resolver la llave?

Expertos en reglamentación sugieren que la U de Chile tiene mayores probabilidades de avanzar a cuartos ante Alianza Lima, considerando que Independiente era el club organizador responsable de garantizar la seguridad. Sin embargo, ambos equipos podrían enfrentar sanciones adicionales como multas, partidos a puertas cerradas o exclusión de futuras competencias.