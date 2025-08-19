Independiente vs U de Chile: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Sudamericana

La U de Chile quiere hacer historia en Avellaneda. El cuadro de Gustavo Álvarez buscará ratificar la ventaja conseguida en la ida, donde se impuso 1-0 en el Estadio Nacional, para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La revancha se juega en el mítico Libertadores de América Ricardo Bochini, con el hincha azul expectante de una nueva noche internacional.

El equipo universitario llega con confianza a pesar de su caída reciente ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional. En la tabla local marcha segundo y sabe que un buen resultado en Argentina lo pondrá entre los ocho mejores de la competencia.

Los números avalan a los azules: cuatro victorias en sus últimas ocho visitas a equipos argentinos por torneos CONMEBOL, un registro que contrasta con el mal presente del “Rojo”, que acumula siete partidos sin ganar, marcha último en el Clausura y quedó eliminado de la Copa Argentina.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Independiente vs U de Chile?

El partido se disputará este miércoles a las 21:30 horas en Argentina (20:30 en Chile / 00:30 GMT) en Avellaneda.

📅 Día y hora: Miércoles 20 de agosto / 21:30 en Argentina - 20:30 en Chile

Miércoles 20 de agosto / 21:30 en Argentina - 20:30 en Chile 🏟️ Estadio: Libertadores de América Ricardo Bochini

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs U de Chile por Copa Sudamericana?

💻 TV: ESPN

ESPN 📲 Streaming: Disney+ Premium y Disney+ Estándar

Disney+ Premium y Disney+ Estándar 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

📝 La formación de U de Chile vs Independiente

El XI de la U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

DT: Gustavo Álvarez.

El XI de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

DT: Julio Vaccari.

Vale consignar que el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima.

👨‍⚖️ ¿Quién es el árbitro del Independiente vs U de Chile?

El uruguayo Gustavo Tejera dirige el partido. Junto al árbitro charrúa estarán sus compatriotas Andrés Nievas y Héctor Bergalo como asistentes; mientras que José Burgos ejercerá como cuarto juez. En el VAR, Antonio García estará acompañado por Diego Dunajec.

