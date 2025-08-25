Independiente vuelve a la carga y exige la eliminación de U de Chile: “Fuimos víctimas, no victimarios”

Los graves incidentes ocurridos en Avellaneda el pasado miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile siguen generando repercusiones. Esto porque se está a la espera del dictamen de la Conmebol, organismo que resolverá qué ocurrirá finalmente con la llave.

Muchos se ha especulado sobre la resolución del ente rector del fútbol sudamericano. Y es que mientras en Argentina aseguran que serán los dos equipos descalificados, otras fuentes apuntan que solo el Rojo recibirá esa sanción y la U seguirá en carrera.

En medio de esta situación, el presidente del elenco de Avellaneda, Nestor Grindetti, volvió a la carga para apuntar contra los hinchas universitarios y asegurar que su equipo es el que debe avanzar a los cuartos de final del certamen internacional.

😱 Presidente de Independiente vuelve a la carga contra U de Chile

En conversación con Naviso Gol TV, el mandamás del Rojo fue consultado sobre qué cree que decidirá Conmebol, a lo que respondió que “yo aspiro a que (Independiente) esté con vida (en la Copa Sudamericana) porque más allá de todo el drama y es cierto que lo último fue tremendo, en mi opinión Independiente tiene que seguir porque en este caso fue víctima y no victimario”.

“Después pasaron otras cosas y hay que repudiarlas, y nosotros vamos a tratar que lleven en cana a todos los que hicieron ese desastre, de eso no hay ninguna duda. Pero acá hay un responsable, sobre todo a la hora de la suspensión del partido y es la parcialidad de la U de Chile”, agregó.

“Todas las personas que estuvimos en ese momento hablando del tema podemos certificar eso y el que diga lo contrario, sinceramente miente porque yo estaba presente”, insistió.

🧐 La defensa de Independiente en la Conmebol

Por otro lado, Grindetti se refirió a su viaje a la sede de Conmebol, donde fue a exigir los puntos y adelantó que en los próximos días volverá a Paraguay para continuar con su defensa.

“Nosotros estuvimos en Paraguay, llevamos nuestra verdad. Seguramente vamos a estar viajando nuevamente para hacer los descargos de forma presencial y ahí, como en todo juzgamiento, dependerá de los jueces. Pero para mí, lo que yo creo que sería sumamente justo, es que Independiente siga en la Sudamericana”, sentenció.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

