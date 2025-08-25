Independiente vuelve a la carga y exige la eliminación de U de Chile: “Fuimos víctimas, no victimarios”
El presidente del Rojo anticipó la decisión de la Conmebol y envió un polémico mensaje tras lo ocurrido en Avellaneda.
Los graves incidentes ocurridos en Avellaneda el pasado miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile siguen generando repercusiones. Esto porque se está a la espera del dictamen de la Conmebol, organismo que resolverá qué ocurrirá finalmente con la llave.
Muchos se ha especulado sobre la resolución del ente rector del fútbol sudamericano. Y es que mientras en Argentina aseguran que serán los dos equipos descalificados, otras fuentes apuntan que solo el Rojo recibirá esa sanción y la U seguirá en carrera.
En medio de esta situación, el presidente del elenco de Avellaneda, Nestor Grindetti, volvió a la carga para apuntar contra los hinchas universitarios y asegurar que su equipo es el que debe avanzar a los cuartos de final del certamen internacional.
😱 Presidente de Independiente vuelve a la carga contra U de Chile
En conversación con Naviso Gol TV, el mandamás del Rojo fue consultado sobre qué cree que decidirá Conmebol, a lo que respondió que “yo aspiro a que (Independiente) esté con vida (en la Copa Sudamericana) porque más allá de todo el drama y es cierto que lo último fue tremendo, en mi opinión Independiente tiene que seguir porque en este caso fue víctima y no victimario”.
“Después pasaron otras cosas y hay que repudiarlas, y nosotros vamos a tratar que lleven en cana a todos los que hicieron ese desastre, de eso no hay ninguna duda. Pero acá hay un responsable, sobre todo a la hora de la suspensión del partido y es la parcialidad de la U de Chile”, agregó.
“Todas las personas que estuvimos en ese momento hablando del tema podemos certificar eso y el que diga lo contrario, sinceramente miente porque yo estaba presente”, insistió.
🧐 La defensa de Independiente en la Conmebol
Por otro lado, Grindetti se refirió a su viaje a la sede de Conmebol, donde fue a exigir los puntos y adelantó que en los próximos días volverá a Paraguay para continuar con su defensa.
“Nosotros estuvimos en Paraguay, llevamos nuestra verdad. Seguramente vamos a estar viajando nuevamente para hacer los descargos de forma presencial y ahí, como en todo juzgamiento, dependerá de los jueces. Pero para mí, lo que yo creo que sería sumamente justo, es que Independiente siga en la Sudamericana”, sentenció.
📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?
