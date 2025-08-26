“Intento de homicidio y torturas”: los detalles de la denuncia de la U de Chile tras la masacre en Avellaneda

Lo que comenzó como una noche de fútbol internacional terminó en una batalla campal que hoy tiene tintes judiciales. Universidad de Chile formalizó una denuncia penal en Argentina tras los violentos hechos ocurridos el 20 y 21 de agosto en el Estadio Libertadores de América, donde hinchas azules fueron brutalmente agredidos y detenidos en el encuentro frente a Independiente.

La delegación estuvo encabezada por el presidente Michael Clark, el director José Ramón Correa y el abogado Jorge Arredondo, quienes viajaron a Buenos Aires para acompañar a los heridos y presentar cargos contra todos los responsables.

📌 Los cargos que interpuso la U de Chile

El escrito, al cual tuvo acceso El Deportivo, acusa directamente a barristas de Independiente, pero también a funcionarios públicos, policías bonaerenses y personal de seguridad privada.

“La presente denuncia penal está dirigida a todos aquellos funcionarios y agentes municipales, provinciales y nacionales (…) al personal policial de la Provincia de Buenos Aires y/o de las distintas fuerzas de seguridad que hayan tenido intervención en los hechos, y todo aquel personal de seguridad privada contratado a tales efectos”, señala el documento.

La lista de delitos es extensa: homicidio en grado de tentativa, torturas, privación ilegítima de libertad, lesiones graves, asociación ilícita, robo, hurto e incumplimiento de deberes de funcionario público.

😡 “Una emboscada planificada”

El club fue categórico al describir la actuación policial:

“Más grave aún resulta el hecho de que, una vez que los hinchas de la Universidad de Chile se retiraban como podían de la tribuna visitante, el personal policial priorizó un procedimiento arbitrario de detención masiva (…) cometiendo actos claros de abuso de poder que implicaron apremios y torturas”.

La denuncia agrega que esa noche ningún agresor argentino fue detenido, y que la represión se dirigió exclusivamente contra los hinchas azules:

“Nuestros hinchas sufrieron constantes maltratos, golpes, robo de pertenencias y la privación del debido acceso a una atención médica producto de sus graves lesiones sufridas”.

En su acusación final, Azul Azul aseguró que lo vivido en Avellaneda no fue casualidad:

“No se trató de incidentes aislados ni espontáneos, sino de una acción organizada (…) lo que propició una verdadera masacre”.

⚖️ Lo que viene ahora

La denuncia quedó en manos del fiscal Mariano Zitto, a quien se le solicitó requerir antecedentes a Independiente, hospitales y fuerzas de seguridad, además de recopilar imágenes del operativo.

En paralelo, la Conmebol sigue su propia investigación disciplinaria, que podría definir en los próximos días el futuro deportivo de la U en la Copa Sudamericana.

❓ ¿Qué delitos denunció la U de Chile en Argentina?

Intento de homicidio, torturas, lesiones graves, asociación ilícita, robo y abuso de poder policial.

❓ ¿A quiénes apunta la denuncia de la U de Chile?

A barristas de Independiente, policías bonaerenses, guardias privados y funcionarios locales.

❓ ¿Qué dijo la U de Chile sobre lo ocurrido en Avellaneda?

Que fue una “emboscada planificada y tolerada”, con la complicidad de las fuerzas de seguridad.

📣 La tragedia de Avellaneda pasó de la cancha a los tribunales. ¿Cómo impactará esta denuncia en el futuro internacional de la U? Revisa el detalle completo en Al Aire Libre.