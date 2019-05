La cartelera para seguir en TV las revanchas de Copa Sudamericana

Esta semana se jugan las revanchas de la segunda fase de la Copa Sudamericana, etapa donde los clubes chilenos Unión La Calera, Unión Española, Palestino y Universidad Católica buscarán el acceso a los octavos de final.

Revisa el orden de los encuentros junto a AlAireLibre.cl.

Martes 28 de mayo

Caracas (VEN) vs. Liverpool (URU), 16:00 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Colón (ARG) vs. River Plate (URU), 18:15 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Melgar (PER) vs. Universidad Católica (ECU), 18:15 horas. DirecTV Sports y CDF Premium.

Atlético Mineiro (BRA) vs. Unión La Calera (CHI), 20:30 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Independiente (Pablo Hernández y Francisco Silva) (ARG)vs. Rionegro Aguilas, (COL) 20:30 horas. DirecTV Sports.

Sporting Cristal (PER) vs. Unión Española (CHI), 20:30 horas. DirecTV Sports y CDF Premium.

Miércoles 29 de mayo

Botafogo (Leonardo Valencia) (BRA)vs. Sol de América (PAR), 18:15 horas. DirecTV Sports.

Palestino (CHI) vs. Zulia (VEN), 18:15 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Peñarol (URU) vs. Deportivo Cali (COL), 18:15 horas. DirecTV Sports y CDF Premium.

Atlético Nacional (COL) vs. Fluminense (BRA), 20:30 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Deportivo Santaní (PAR) vs. La Equidad (COL), 20:30 horas. DirecTV Sports y CDF Premium.

Macará (ECU) vs. Royal Pari (BOL), 20:30 horas. DirecTV Sports.

Jueves 30 de mayo

Deportivo Lara (VEN) vs. Corinthians (BRA), 16:00 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Cerro CA (URU) vs. Montevideo Wanderers (Christian Bravo) (URU), 18:15 horas. DirecTV Sports y CDF Premium.

Tolima (COL) vs. Argentinos Juniors (ARG) , 18:15 horas. DirecTV Sports y CDF HD.

Universidad Católica (CHI) vs. Independiente del Valle (ECU), 20:30 horas. DirecTV Sports y CDF HD.