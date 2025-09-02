La jugada desesperada de Independiente para definir la serie con la U de Chile

Independiente de Avellaneda no se rinde. Pese a que Universidad de Chile ganaba 2-1 en el global cuando se suspendió el duelo de vuelta, el equipo que preside Néstor Grindetti apareció con un movimiento que busca mantenerlo vivo en la Copa Sudamericana.

La dirigencia viajó hasta Asunción para presentar sus alegatos en Conmebol. Encabezados por su presidente y su equipo legal, los trasandinos apostaron a una estrategia que apunta a llevar la serie nuevamente al césped.

⚽ Independiente y su propuesta para continuar el partido de la Sudamericana

El abogado Marcelo Bee Sellares adelantó en redes sociales la jugada del Rojo: reprogramar el partido en cancha neutral, desligándose de la responsabilidad por los disturbios que terminaron con la suspensión. Según la defensa, se trató de un hecho de fuerza mayor y no de una falla organizativa.

Con esa carta, Independiente busca esquivar una derrota administrativa y así definir en cancha quién avanza a cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima.

🔥 La U espera entre la Supercopa y el fallo de Conmebol

Mientras tanto, la Universidad de Chile mantiene la cautela. El equipo de Gustavo Álvarez viene de caer en el Superclásico frente a Colo Colo y deberá volver a medirse con los albos el próximo fin de semana por la Supercopa 2025.

La incógnita está instalada: ¿la Conmebol aceptará el pedido del Rojo o ratificará el triunfo azul? La respuesta debería estar este martes y promete sacudir a todo el continente.