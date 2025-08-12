La millonaria cifra que puede sumar la U de Chile si avanza a cuartos de Copa Sudamericana

Universidad de Chile no solo pelea por meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025, sino que también tiene sobre la mesa una jugosa recompensa económica que podría engrosar sus arcas en pleno segundo semestre.

Si el equipo de Gustavo Álvarez logra eliminar a Independiente, recibirá un premio de US$ 700 mil, equivalentes a más de $640 millones CLP según el tipo de cambio actual.

💸 ¿Cuánto dinero lleva acumulado la U de Chile en torneos Conmebol 2025?

Copa Libertadores – Fase de grupos: Cerca de US$ 4 millones , pese a no clasificar a octavos.

Cerca de , pese a no clasificar a octavos. Copa Sudamericana – Playoffs: US$ 500 mil por entrar a la llave contra Guaraní.

US$ 500 mil por entrar a la llave contra Guaraní. Bonos por victorias: US$ 115 mil tras la goleada a Guaraní y otros incentivos.

💡 Total antes de octavos: US$ 615 mil solo en Sudamericana, más lo ganado en Libertadores.

🎯 ¿Qué gana la U de Chile si avanza a cuartos de final?

Premio Conmebol: US$ 700 mil extra (aprox. $640 millones CLP).

US$ 700 mil extra (aprox. $640 millones CLP). Total en Sudamericana: Superaría los US$ 1,3 millones solo en el torneo 2025.

Este monto podría incrementarse aún más si sigue avanzando, ya que los premios se disparan en semifinales y final.

📈 Tabla de premios Copa Sudamericana 2025

Instancia Premio US$ Octavos de final 600.000 Cuartos de final 700.000 Semifinales 800.000 Subcampeón 2.000.000 Campeón 6.000.000

📅 Calendario de la U de Chile vs Independiente

Ida: Miércoles 13 de agosto – Estadio Nacional, Santiago.

Miércoles 13 de agosto – Estadio Nacional, Santiago. Vuelta: Miércoles 20 de agosto – Libertadores de América, Avellaneda.

Sigue todos los detalles de la campaña azul en la Copa Sudamericana 2025: resultados, formaciones, premios actualizados y el minuto a minuto de una llave que puede marcar el regreso de la U a instancias decisivas en torneos internacionales.

💵 ¿Cuánto dinero puede ganar la U de Chile si es campeón de la Sudamericana?

Hasta US$ 6 millones, más los premios acumulados de fases anteriores, superando los US$ 9 millones en total.

⚽ ¿Cuándo fue la última vez que la U de Chile llegó a cuartos de final de un torneo Conmebol?

En 2012, cuando alcanzó semifinales de la Copa Sudamericana.