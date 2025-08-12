Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Sudamericana

La millonaria cifra que puede sumar la U de Chile si avanza a cuartos de Copa Sudamericana

Universidad de Chile busca avanzar a cuartos de la Copa Sudamericana 2025 y podría embolsar un millonario premio por parte de la Conmebol. Revisa el detalle de sus ganancias y cuánto suma en pesos chilenos.

Foto: Photosport La millonaria cifra que puede sumar la U de Chile si avanza a cuartos de Copa Sudamericana
Carla Bernucci
Llévatelo:

Universidad de Chile no solo pelea por meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2025, sino que también tiene sobre la mesa una jugosa recompensa económica que podría engrosar sus arcas en pleno segundo semestre.

Si el equipo de Gustavo Álvarez logra eliminar a Independiente, recibirá un premio de US$ 700 mil, equivalentes a más de $640 millones CLP según el tipo de cambio actual.

💸 ¿Cuánto dinero lleva acumulado la U de Chile en torneos Conmebol 2025?

  • Copa Libertadores – Fase de grupos: Cerca de US$ 4 millones, pese a no clasificar a octavos.
  • Copa Sudamericana – Playoffs: US$ 500 mil por entrar a la llave contra Guaraní.
  • Bonos por victorias: US$ 115 mil tras la goleada a Guaraní y otros incentivos.

💡 Total antes de octavos: US$ 615 mil solo en Sudamericana, más lo ganado en Libertadores.

🎯 ¿Qué gana la U de Chile si avanza a cuartos de final?

  • Premio Conmebol: US$ 700 mil extra (aprox. $640 millones CLP).
  • Total en Sudamericana: Superaría los US$ 1,3 millones solo en el torneo 2025.

Este monto podría incrementarse aún más si sigue avanzando, ya que los premios se disparan en semifinales y final.

📈 Tabla de premios Copa Sudamericana 2025

Instancia

Premio US$

Octavos de final

600.000

Cuartos de final

700.000

Semifinales

800.000

Subcampeón

2.000.000

Campeón

6.000.000

📅 Calendario de la U de Chile vs Independiente

  • Ida: Miércoles 13 de agosto – Estadio Nacional, Santiago.
  • Vuelta: Miércoles 20 de agosto – Libertadores de América, Avellaneda.

📣 Cobertura especial en Al Aire Libre

Sigue todos los detalles de la campaña azul en la Copa Sudamericana 2025: resultados, formaciones, premios actualizados y el minuto a minuto de una llave que puede marcar el regreso de la U a instancias decisivas en torneos internacionales.

💵 ¿Cuánto dinero puede ganar la U de Chile si es campeón de la Sudamericana?

Hasta US$ 6 millones, más los premios acumulados de fases anteriores, superando los US$ 9 millones en total.

¿Cuándo fue la última vez que la U de Chile llegó a cuartos de final de un torneo Conmebol?

En 2012, cuando alcanzó semifinales de la Copa Sudamericana.

Temas #Deportes #Fútbol #Copa Sudamericana
